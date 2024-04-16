من هنا.. الاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

تُعدّ بطاقة الخدمات المتكاملة من أهم مبادرات وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، حيث تُتيح للأفراد ذوي الدخل المحدود الاستفادة من مختلف الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الوزارة، بما في ذلك معاش تكافل وكرامة، ورعاية ذوي الإعاقة، ودعم الأسر الأولى بالرعاية.

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

توفر وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024.

الخطوة الأولى: زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

الخطوة الثانية: الضغط على أيقونة "المواطن" ثم "كارت الخدمات المتكاملة".

الخطوة الثالثة: إدخال الرقم القومي للمستفيد.

الخطوة الرابعة: الضغط على "استعلام".

الخطوة الخامسة: ستظهر لك نتيجة الاستعلام، والتي تشمل ما إذا كان المستفيد قد تم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة له أم لا.

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مميزات كارت الخدمات المتكاملة

تُقدم بطاقة الخدمات المتكاملة، التي تُصدرها وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، العديد من المميزات للأفراد ذوي الدخل المحدود، ومن أهم هذه المميزات:

1. تسهيل الحصول على الخدمات الاجتماعية:

تُتيح بطاقة الخدمات المتكاملة لحاملها الحصول على مختلف الخدمات الاجتماعية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي بسهولة ويسر،

دون الحاجة إلى تقديم مستندات إضافية أو مراجعة مكاتب الوزارة بشكل متكرر.

تشمل هذه الخدمات:

معاش تكافل وكرامة

دعم الأسر الأولى بالرعاية

معاشات ذوي الإعاقة

علاج ذوي الإعاقة

تأمين صحي

خدمات تعليمية

فرص عمل

وغيرها من الخدمات

2. ضمان حصول المستفيدين على حقوقهم:

تُساهم بطاقة الخدمات المتكاملة في ضمان حصول المستفيدين على حقوقهم كاملةً دون أي تأخير أو عراقيل.

تُساعد البطاقة في ربط جميع البيانات الخاصة بالمستفيد بوزارة التضامن الاجتماعي،

مما يسهل عملية التحقق من صحة البيانات وضمان حصول المستفيد على الخدمات المستحقة له.

3. تعزيز الشمول المالي:

تُتيح بطاقة الخدمات المتكاملة لحاملها إمكانية الحصول على خدمات مالية مختلفة،

مثل فتح حساب بنكي أو الحصول على قرض من أحد البنوك المتعاقدة مع وزارة التضامن الاجتماعي.

يُساهم ذلك في تعزيز الشمول المالي للأفراد ذوي الدخل المحدود ومساعدتهم على الاندماج في الاقتصاد الرسمي.

4. تحسين نوعية حياة المستفيدين:

تُساعد بطاقة الخدمات المتكاملة على تحسين نوعية حياة المستفيدين من خلال توفير الخدمات الأساسية لهم

بطريقة سهلة وبسيطة.

تُساهم البطاقة في تخفيف حدة الفقر وتحسين مستوى المعيشة للأفراد ذوي الدخل المحدود.

5. حماية البيانات الشخصية:

تُوفر بطاقة الخدمات المتكاملة نظامًا آمنًا لحماية البيانات الشخصية للمستفيدين.

تُخزن جميع البيانات الخاصة بالمستفيد على البطاقة الإلكترونية بشكل مشفر،

مما يمنع من تعرضها للسرقة أو الاستخدام غير المصرح به.