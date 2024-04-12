الجمعة 12 أبريل 2024
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مصر

بالرقم القومى.. خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

يبحث قطاع كبير من المصريين عن بطاقة الخدمات المتكاملة لعام 2024 وطريقة الاستعلام عنها باستخدام الرقم القومي، خاصة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يمكنهم حجز كشف طبي من خلال هذه البطاقة، وكذلك البحث عن نتائج الكشف الطبي.

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

ويكثف البحث عن بطاقة الخدمات المتكاملة لما لها من مزايا توفر حياة كريمة لذوي الهمم،و تتميز بطاقة الخدمات المتكاملة بالعديد من المميزات نظرًا للخدمات المقدمة للمواطن والتي تهدف إلى تحسين جودة حياته، ويُطلب من المواطن عند تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي اختيار الخدمات التي يرغب في الاستفادة منها.

- وتقدم البطاقة عدد كبير من الخدمات الصحية  بما في ذلك استعلام عن الكشف الطبي ببطاقة الخدمات المتكاملة 2024، والتي تُخصص خصيصًا لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أنها تسهل على ذوي الهمم الحصول على سيارة معاقين دون جمارك. 

كما تقدم التالي: 

  • الخدمات التعليمية وتشمل تقديم التعليم المجاني في جميع المراحل التعليمية، بالإضافة إلى توفير المنح الدراسية.
  • أما الخدمات الثقافية والترفيهية، فتشمل الدخول المجاني إلى المتاحف والمواقع الآثرية، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية المختلفة.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

يمكنك الآن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 بالرقم القومي من خلال زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي واتباع الخطوات التالية:

1 - قم بتسجيل الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

2 - أدخل الرقم القومي الخاص بك.

3 - ستظهر لك كافة البيانات الشخصية، يجب عليك مراجعتها والتأكد من صحتها.

4 - اختر الخدمة المتكاملة التي تهمك من بين الخدمات المتاحة على البطاقة.

الاستعلام عن الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الدخول للاستعلام عن كشف طبي بخصوص بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- قم بزيارة موقع المجالس الطبية المتخصصة.

2- انقر على قسم "اخبارنا".

3- اختر الخيار المتعلق بالكشف الطبي لحاملي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

4- اضغط على زر الاستعلام.

5- قم بإدخال الرقم القومي الخاص بك.

6- ستظهر لك حالة طلب الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2024.

اقرأ أيضًا: الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

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الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

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