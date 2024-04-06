السبت 06 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

يبحث الكثير من المواطنين كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي عبر محرك البحث جوجل حيث أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الرسمي إمكانية التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 والتي تخدم الملايين من ذوي الاجتياجات الخاصة.

ويعتبر إطلاق بطاقة الخدمات المتكاملة تسهيلًا على المواطينن غير القادرين وفي إطار ميكنة الخدمات والهيئات الحكومية ورؤية مصر 3030، ويمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 بالرقم القومي.

كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

نعرض لأصحاب الهمم كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال اتباع الطريقة التالية:-

- ادخل إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط ( من هنا)

-اضغط على "خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة".

-اضغط على "استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".

-أدخل الرقم القومي الخاص بك.

-اضغط على "بحث" ستظهر لك النتيجة.

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بطاقة الخدمات المتكاملة 2024| الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي

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استعلام حجز سيارات المعاقين.. شروط الحصول عليها والأوراق المطلوبة

تطبيق "معاقين" للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة على الهاتف المحمول

قم بتحميل تطبيق "معاقين" من متجر التطبيقات.

افتح التطبيق وقم بإنشاء حساب.

أدخل الرقم القومي الخاص بك.

اضغط على "استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة عبر الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي

قم بالاتصال بالرقم 1444 من أي هاتف محمول أو أرضي.

اختر "خدمات ذوي الإعاقة".

اختر "الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".

أدخل الرقم القومي الخاص بك.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1- اذهب إلى موقع الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة على الإنترنت.

2- اضغط على زر الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي.

3- ادخل الرقم القومي الخاص بك في الحقل المخصص لذلك.

4- ادخل كلمة المرور الخاصة بك في الحقل المخصص لذلك.

5- اضغط على زر «بحث».

إذا كنت لا تمتلك كلمة مرور، يمكنك إنشاء واحدة من خلال الضغط على زر «إنشاء كلمة مرور».

ستظهر لك نتيجة الكشف الطبي بعد بضع ثوانٍ.

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كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

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الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

مستحقوا كارت الخدمات المتكاملة 2024
 

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مستحقوا كارت الخدمات المتكاملة 2024 للحصول على كافة الخدمات التي يكفلها لهم القانون المصري وهم كما يلي:-

▪︎ الإعاقة الشديدة وهى التي تؤدي إلى فقدان الإنسانية لاستقلاليته في الحركة أو التواصل أو العناية بذاته.

▪︎ الإعاقة المتوسطة وهى التي تؤدي إلى صعوبة في الحركة أو التواصل أو العناية بالذات وتشمل ما يلي:-

الإعاقة البصرية مثل فقدان البصر أو ضغف البصر الشديد.
الإعاقات السمعية مثل فقدان السمع أو ضعف السمع الشديد.
الإعاقات الذهنية مثل التخلف العقلي أو صعوبة التعلم.
الإعاقة الحركية مثل الشلل أو ضمور العضلات.
الإعاقة المزدوجة أو المتعددة هى الأعاقة التي يعاني منها الشخص من أكثر نوع من الإعاقة.

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بطاقة الخدمات المتكاملة 2024| الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي

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بطاقة الخدمات المتكاملة 2024| الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي

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