بطاقة الخدمات المتكاملة 2024| الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي

يكثف السؤال عن كيفية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثالثة على محركات البحث عبر الإنترنت، حيث تساءل الكثير من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2023، هذه البطاقة التي تُمنح من قبل الدولة لبعض المواطنين بهدف توفير حياة كريمة لهم، ومنحهم العديد من الخدمات لا سيما السيارات المعفاة من الجمارك.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

تقدم بطاقة الخدمات المتكاملة لأصحاب الهمم العديد من المزايا، ومنها:

- تخفيضات على جميع وسائل النقل والمواصلات العامة.

- فرصة التوظيف في جميع المؤسسات والشركات الحكومية بنسبة 5%.

- الدمج في المدارس والجامعات.

- الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على السيارات.

- الإعفاء الجمركي على جميع الأجهزة التعويضية.

- حصولهم على سكن حكومي مناسب بدون مقابل.

- الفحص المجاني في جميع مستشفيات الدولة لحاملي البطاقة.

- إمكانية استلام معاشين.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2024

من خلال هذا التقرير، توفر جريدة "الدستور" رابط أو الخطوات اللازمة للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقات بسهولة وبدون مجهود.

الآن يمكن للأفراد ذوي الإعاقة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي الخاص بهم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة لعام 2024، عبر استخدام الرقم القومي. يمكنهم ذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمجلس الطبي المتخصص من هنـــــــــــــــا واتباع الخطوات المحددة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة

للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة لعام 2024، حددت وزارة الصحة الخطوات التالية التي يجب اتباعها من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة، يهدف ذلك إلى الحصول على كارت الخدمات المتكاملة وتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية المناسبة:

الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة عبر هذا الرابــــــــــــط اختر قسم أخبارنا ابحث عن أيقونة "الكشف الطبي لطالبي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة". انقر على رابط الموقع الإلكتروني لـ "الكشف الطبي للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة" واختر "الاستعلام" ادخل الرقم القومي الخاص بك. اضغط على كلمة "بحث" لتظهر أمامك نتيجة الكشف الطبي للحصول على الخدمات المتكاملة.

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موقع وزارة التضامن الاجتماعى.. استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

خطوات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة بعد الكشف الطبي

يمكن الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة أو كارت الخدمات المتكاملة من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. حجز موعد للحصول على كشف طبي من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي.

2. التوجه إلى أقرب مكتب تأهيل في موعد الحجز، مع إحضار المستندات المطلوبة وهي: صورة البطاقة الشخصية أو جواز السفر، أصل شهادة الميلاد أو أصل بطاقة الرقم القومي، وتقرير طبي معتمد من أحد المستشفيات الحكومية أو الخاصة.

3. إجراء التقييم الوظيفي من قبل اللجنة المختصة.

4. استلام بطاقة الخدمات المتكاملة أو كارت الخدمات المتكاملة في حالة ثبوت الإعاقة.