استعلام حجز سيارات المعاقين.. شروط الحصول عليها والأوراق المطلوبة

زاد البحث عن خطوات استعلام حجز سيارات المعاقين عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك من قبل المتقدمين للحصول على سيارات المخصصة لحالات العجز بأسعار مخفضة وفقا للقانون المصري الخاص بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقات والذي تشرف عليه وزارة التضامن الاجتماعي.

استعلام حجز سيارات المعاقين

يمكن معرفة خطوات استعلام حجز سيارات المعاقين عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي والذي يهدف إلى دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع المصري من كافة محافظات الجمهورية وذلك من خلال هذه الخطوات الإلكترونية البسيطة:-

الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة.

تحديد الخدمة المراد الاستعلام عنها لذوي الاحتياجات الخاصة.

إدخال كافة البيانات اللازمة عن الشخص المتقدم بطلب الحصول على سيارة من ذوي الاحيتاجات الخاصة.

تسجيل الرقم القومي المكون من 14 رقم.

الضغط على كلمة الاستعلام.

ظهور كافة البياتات اللازمة للاستعلام عن السيارات المخصصة للمعاقين.

شروط الحصول على سيارة مخصصة للمعاقين

تتلخص شروط الحصول على سيارة مخصصة للمعاقين من وزارة التضامن الاجتماعي فيما يلي:-

الشرط 1: ألا يقل سن الشخص المتقدم للحصول على سيارة عن 18 سنة.

الشرط 2: أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص المعاق.

الشرط 3: أن ينجح المتقدم للحصول على سيارة في الكشف الطبي كاملا.

الشرط 4: أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

الشرط 5: ألا تزيد سعة السيارة اللترية على 1600 cc.

الشرط 6: أن تكون تجهيزات السيارة مطابقة للقانون الصادر من القومسيون الطبي.

الشرط 7: اجتياز الكشف الطبي لمعرفة قدرة المتقدم على قيادة السيارة.

الشرط 8: إرفاق تقرير اجتماعي من الشؤون الاجتماعية لتحديد الموضع المالي للنتقدم للحصول على سيارة معفاة من الجمارك والضرائب.

الشرط 9: إدخال كافة بيانات المتقدم للحصول على سيارة بشكل صحيح عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي للحصول على سيارة للمعاقين.

الأوراق المطلوبة للحصول على سيارة مخصصة للمعاقين

يعرض الدستور للقراء الأوراق المطلوبة للحصول على سيارة مخصصة للمعاقين والتي تتلخص فيما يلي:-

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية للمتقدم.

تقرير من الشؤون الاجتماعية يوضح قدرة المواطن المالية.

صورة من بطاقة الخدمات المتكاملة.

تقارير من المجلس الأعلى للإعاقة مذكور فيه نسبة الإعاقة.

تقارير طبية تحدد نوع ودرجة الإعاقة.

تقديم رخصة قيادة.

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