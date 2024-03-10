الأحد 10 مارس 2024
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الثقافة

بحضور الفنان نبيل علي ماهر

احتفالية شهر رمضان الكريم بمركز رعاية الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة.. اليوم

مركز رعاية الأطفال
مركز رعاية الأطفال

يقيم مركز رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالزيتون التابع لجمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع احتفال لأبناء المركز استقبالا لــ شهر رمضان الكريم.

 

تفاصيل احتفالية شهر رمضان الكريم بمركز الأطفال

ففي الثانية عشرة من ظهر اليوم الأحد، وبحضور الفنان نبيل علي ماهر، يقيم مركز رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالزيتون التابع لجمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع احتفال لأبناء المركز استقبالا لــ شهر رمضان الكريم، وذلك بمقر المركز والكائن في 5 شارع خليل توفيق، والمتفرع من شارع سنان بالزيتون.

 

وقال الكاتب هاني عبد المريد، المشرف علي المركز، في تصريحات لــ “الدستور” عن احتفالية المركز بقدوم شهر رمضان الكريم، حيث يتعرف الصغار عن قرب على مفردات وجماليات شهر رمضان الكريم في مصر، حيث مدفع رمضان والمسحراتي، والفوانيس، والزينات التي تعلق وتجمل الشوارع والميادين، وموائد الرحمن، وأشهر الحلويات المتعلقة بشهر رمضان الكريم كالقطايف والكنافة وغيرها.

وتابع “عبد المريد”: "كذلك وفي محاولة لتقريب المعاني الجميلة للأطفال الخاصة بالتراحم والتزاور والشعور بالفقراء، وقد حرص الفنان نبيل على ماهر على مشاركة الأطفال احتفالهم بقدوم شهر رمضان الكريم، حيث سيشارك "عم جميل"ــ الدور الذي قدمه الفنان نبيل علي ماهر ــ صاحب الدور الرائع في مسلسل “حالة خاصة”، والذي قدم خلال الدور طريقة رائعة للتعامل مع أفراد التوحد، للتواجد مع أطفال المركز".

وحول أنشطة المركز والخدمات التي يقدمها لذوي الهمم اختتم “عبد المريد” مشيرا إلى أن مركز رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالزيتون التابع لجمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع، يستقبل حالات التوحد ومتلازمة دون وصعوبات التعلم، سواء للإنضمام إلى المدرسة، التي تبدأ من مرحلة رياض الأطفال ثم مرحلة التربية الفكرية، ثم مرحلة الإعداد المهني وفصول التلميذة التي يتخرج منها الطفل شابا قادرا على العمل وكسب قوته.

كما يستقبل المركز ذوي الهمم في شكل استضافة شهرية، ويوفر لهم جلسات التخاطب وتنمية المهارات وتعديل السلوك.

شهر رمضان الكريم مركز رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الفنان نبيل علي ماهر الكاتب هاني عبد المريد جمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع

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