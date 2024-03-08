عقب عودته من ألمانيا.. محمد عبلة يكشف لـ"الدستور" سبب رد وسام جوته

عاد الفنان التشكيلي محمد عبلة قبل ساعات قادمًا من ألمانيا، حيث رد وسام جوته الذي حصل عليه في شهر مايو 2022.

تناقض مواقف الحكومة الألمانية وراء رد وسام جوته

وحول الأسباب التي دعته لرد وسام جوته الألماني، الذي يعد محمد عبلة ثالث عربي يفوز به بعد الشاعر السوري أدونيس، والمفكر المصري عبدالغفار مكاوي، قال في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "وسام جوته منحته لي الحكومة الألمانية، وأنا الآن معترض على موقفها من الحرب على أهالي غزة منذ أول يوم".

وأضاف "عبلة": "منذ اليوم الأول للحرب على غزة والحكومة الألمانية تدعم إسرائيل وتمدها بالسلاح، بل وتزيد من مبيعات الأسلحة إليها في الوقت الذي تنص فيه أبسط مبادئ القانون الدولي على عدم توريد الأسلحة لمناطق النزاع".

وأشار محمد عبلة تصريحاته إلى أن موقف الحكومة الألمانية المتناقض تجاه إسرائيل وغزة يتعارض مع ديباجة وحيثيات وسام جوته ومنحه والحصول عليه، وتنص على أنها تعمل على التقارب بين الشعوب والتسامح والتنوع، والمساواة والعدل والسلام.

وأبدى "عبلة" انزعاجه من التناقض بين هذه الحيثيات وموقف الحكومة الألمانية على أرض الواقع، وبالتالي قرر عدم ارتداء الوسام الألماني بسبب شعوره بالخزي تجاه موقفهم تجاه غزة وإسرائيل.

الفنان التشكيلي محمد عبلة هو من أبرز الفنانين التشكيليين في مصر. حصل على بكالوريوس في كلية الفنون الجميلة قسم التصوير من جامعة الإسكندرية عام 1977. وفي عام 1978 حصل على دبلوم كلية الفنون الجميلة، ثم سافر إلى سويسرا حيث درس النحت في كلية الفنون والصناعات وفي عام 1994 حصل على منحة في ألمانيا.