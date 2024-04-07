الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

يبحث الكثير من المواطنين حول كيفية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثالثة على محركات البحث عبر الإنترنت، الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2023، هذه البطاقة التي تُمنح من قبل الدولة لبعض المواطنين بهدف توفير حياة كريمة لهم، ومنحهم العديد من الخدمات لا سيما السيارات المعفاة من الجمارك.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين بالرقم القومي

يمكنك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي ، واتباع الخطوات التالية :

قم بزيارة الموقع بالضغط هنـــــــــــــــــا

اختر من القائمة الرئيسية "خدمات ذوي الإعاقة".

اضغط على "الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".

أدخل رقمك القومي.

اضغط على "بحث".

ويمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي:

قم بالاتصال على الرقم 1444.

اتبع التعليمات للوصول إلى قسم خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

أدخل رقمك القومي.

سيقوم الموظف بالرد على استفسارك.

ويمكنك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة من خلال التطبيق الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي:

قم بتحميل التطبيق من متجر التطبيقات.

قم بإنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول باستخدام حسابك الحالي.

اختر من القائمة الرئيسية "خدمات ذوي الإعاقة".

اضغط على "الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".

أدخل رقمك القومي.

اضغط على "بحث".

ويمكنك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة من خلال أحد مكاتب التضامن الاجتماعي التابعة لمحافظتك.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

يمكنك الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة من خلال:

الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان:

قم بزيارة الموقع: من هنـــا

اختر من القائمة الرئيسية "خدمات ذوي الإعاقة".

اضغط على "الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي".

أدخل رقمك القومي.

اضغط على "بحث".

من خلال التطبيق الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان:

قم بتحميل التطبيق من متجر التطبيقات.

قم بإنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول باستخدام حسابك الحالي.

اختر من القائمة الرئيسية "خدمات ذوي الإعاقة".

اضغط على "الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي".

أدخل رقمك القومي.

اضغط على "بحث".

من خلال أحد مكاتب التضامن الاجتماعي التابعة لمحافظتك، أو من خلال أحد مكاتب الصحة التابعة لمحافظتك.