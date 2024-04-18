الخميس 18 أبريل 2024
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رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي وطريقة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي

شهدت الساعات القليلة الماضية، اهتمام العديد من المواطنين بمعرفة رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستفسار عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين باستخدام الرقم القومي مايعكس عمليات البحث المستمرة على موقع وزارة التضامن الاجتماعي وبوابة المجالس الطبية المتخصصة والتي هي محط اهتمام العديد من الراغبين في الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة وحجز ومعرفة نتيجة الكشف الطبي للمعاقين لتأكيد الإعاقة.

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي 

يأتي ذلك تزامنا مع انطلاق جولات مبادرة "هنوصلك" في جميع المحافظات لاستقبال طلبات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة.
لتقديم طلبات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة والاستعلام عنها يمكن من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي.
ولزيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي والوصول إلى خدمات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة والاستعلام عنها، يمكنك الدخول عبر الرابط التالي:
رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

و موقع وزارة التضامن الاجتماعي هي المنصة الرسمية المخصصة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يمكنكم تقديم الطلبات والاطلاع على المعلومات الضرورية بكل سهولة.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

ويقدم هذا الكارت العديد من المزايا، أبرزها إعفاء مالكيه من الرسوم الجمركية عند شراء سيارات مخصصة للمعاقين، مما يسهل لهم الحصول على هذه السيارات، واليكم كافة المعلومات والتفاصيل للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين باستخدام الرقم القومي.

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بطاقة التضامن بوابة لجميع الخدمات.. تعرف على المزايا والإجراءات

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من هنا.. الاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

طريقة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 

أولا: قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

ثانيا: قم بتسجيل الدخول إلى حسابك عبر الموقع باستخدام الرقم القومي.

ثالثا: سيتم عرض جميع البيانات الشخصية المتعلقة بك، يجب عليك التحقق من دقتها وصحتها.

رابعا: اختر الخدمة المتكاملة التي ترغب في الاستعلام عنها من بين الخدمات المتاحة على البطاقة.

من خلال اتباع هذه الخطوات، يمكن للأفراد الاستعلام بسهولة عن بطاقة الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين باستخدام الرقم القومي، مما يسهل لهم الوصول إلى الخدمات التي يحتاجونها بكل يسر وسهولة.

وتعد هذه البطاقة وثيقة تمكن ذوي الاحتياجات الخاصة من الاستفادة من الامتيازات والحقوق التي تمنحها الحكومة لهم.

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