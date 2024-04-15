الثلاثاء 16 أبريل 2024
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موقع وزارة التضامن الاجتماعي.. الاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملة 2024

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

موقع وزارة التضامن الاجتماعى للاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملة 2024، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

موقع وزارة التضامن الاجتماعى لاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملة 2024

اتاحت وزارة التضامن الاجتماعي التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 من خلال الموقع الرسمي لهاا وذلك باتباع الخطوات التالية :

تسجيل الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الضغط على هذا الرابط

ادخال الرقم القومي الخاص بالمستعلم 

تظهر لك كافة البيانات الشخصية، ةعلى المستعلم أن يقوم  بمراجعتها والتأكد منها

الاختيار من بين الخدمات الخدمة المراد الاستعلام عنها  من بطاقة الخدمات المتكاملة

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

الجمع بين معاشين

تخفيضات على المواصلات العامة.

التعيين بنسبة 5%؜ في المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة

الدمج في المدارس والجامعات

الإعفاء من الضرائب الجمركية على السيارات

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

الإعفاء من الضرائب

الحصول على سكن حكومي مناسب

الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية

الكشف المجاني بالمستشفيات الحكومية

الإعفاء من المصاريف المدرسية

الحصول على كشف طبى لذوى الإعاقة للتقديم على كارت الخدمات المتكاملة 

أتاحت وزارة الصحة والسكان  لأصحاب الإعاقات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2024 عقب توقيع كشف طبي والذي يقرر صلاحية المتقدم للحصول على الكارت من عدمه.

الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة

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" الضغط على "الكشف الطبى على طالبى بطاقة اثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة

الضغط على كلمة "استعلام"

ادخال الرقم القومي في الخانة المحددة

اضغط بحث

يظهر موعد الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2024

وتظهر نتيجة كشف كارت الخدمات المتكاملة 2024 خلال فترة تتراوح بين 14-10 أيام، و يتم ربط النتيجة بمكاتب التأهيل من خلال الربط الشبكي بين وزارتي الصحة والتضامن.

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