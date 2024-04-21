الأحد 21 أبريل 2024
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تحقيقات ومتابعات

كيفية الاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملة 2024

كارت الخدمات
كارت الخدمات

كارت الخدمات المتكاملة أحد الآليات التي اعتمدت عليها الدولة لتوفير حياة كريمة لذوي الهمم،  ويصدر كارت الخدمات المتكاملة من قبل وزراة التضامن الاجتماعي بعد توقيع الكشف الطبي على المتقدمين للتأكد من الإعاقة.

ووفرت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة، وتعرض الدستور في التقرير التالي كيفية الاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملة

كيف استعلم عن بطاقة الخدمات المتكامله 2024؟

يستطيع المتقدمون للحصول على بطاقة الخدمات المتكامله الاستعلام عنها من خلال زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي 

من قائمة "خدمات"، اختر "خدمات ذوي الإعاقة".

اضغط على "البحث عن بطاقة الخدمات المتكاملة".

أدخل الرقم القومي الخاص بك.

اضغط على "استعلام" لعرض معلومات بطاقتك.

كما يستطيع ذوي الهمم  الاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملة من خلال الاتصال بالرقم 1444، أدخل الرقم القومي الخاص بك، ويمكن ذلك من خلال زيارة مكتب التضامن الاجتماعي. 

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي 2024

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي وطريقة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

مميزات كارت الخدمات المتكاملة 2024

يتمتع ذوي الاحتياجات الخاصة الذين حصلوا على كارت الخدمات المتكاملة بعد توقيع الكشف الطبي عليهم من العديد من المميزات التي وفرته الدولة لهم بعد سنوات طويلة من التهميش، ومن هذه المميزات: 

  • الحصول على معاشات التأمين الاجتماعي، والجمع بين معاشين.
  • الحصول على الخدمات الطبية المجاني، الكشف المجاني بالمستشفيات الحكومية.
  • الاستفادة من فرص العمل، والتعيين بنسبة 5%؜ في المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة.
  • الحصول على الدعم التعليمي، والدمج في المدارس والجامعات.
  • الاستفادة من خدمات النقل العام المجانية.
  • الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.
  • الإعفاء من المصاريف المدرسية.
  • الحصول على سيارة المعاقين بإعفاء جمركي.
  • الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي.

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