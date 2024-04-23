الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"تضامن النواب" تناقش ضم فاقدى العين الواحدة لمستحقى بطاقة الخدمات المتكاملة

ايلاريا سمير حارص
ايلاريا سمير حارص

ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، موضوعي  طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة ايلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، بشأن عدم إدراج فاقدي العين الواحدة ضمن الفئات المستحقة لبطاقات الخدمات المتكاملة.

وأوضحت "حارص" أن فاقدي العين الواحدة يعانون من إعاقة تعرقل قيامهم ببعض الأعمال، فهم فئة أخرى من ذوي الهمم تستحق إدراجها ضمن مستفيدي كارت الخدمات المتكاملة، للاستفادة مما به من تسهيلات ومزايا لهذه الفئة.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الاجتماع تمت بمشاركة ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والصحة، والذين أكدوا موافقتهم على الطلب، موضحين أن الوزارة أرسلت مشروع قانون لرئاسة مجلس الوزراء لضم فئة فاقدي العين الواحدة ضمن مستحقي كارت الخدمات المتكاملة، كما طالبوا بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون.


كما ناقشت اللجنة، طلب النائب محسن أبوسمنة، بشأن عدم إدراج فاقدي العين الواحدة ضمن المستحقين لبطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية.

لجنة التضامن الاجتماعي مجلس النواب النائبة إيلاريا سمير حارص فاقدي العين الواحدة كارت الخدمات المتكاملة

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