رئيس جامعة الإسماعيلية الأهلية: الجامعة تسعى لبناء كوادر مؤهلة لسوق العمل المحلى والدولى

قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ أكثر من 37 مشروعًا في مجال التعليم العالي بسيناء خلال السنوات العشر الماضية، بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليار جنيه، كما أن جهود تنمية سيناء تؤكد وضعها في مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمُستدامة التي تستهدف الدولة تحقيقها في كافة ربوع الوطن وفقًا لرؤية مصر(2030)، خاصة في شبه جزيرة سيناء لما تمثله من أهمية خاصة للأمن القومي المصري.

كما أن مشاريع التعليم العالي في سيناء تُعد نموذجًا رائدًا لما يمكن تحقيقه من خلال التخطيط السليم والتنفيذ الفعال، وتُسهم في بناء مستقبل واعد لمصر، وتُعزز من مكانتها كمركز إقليمي للتعليم والبحث العلمي، وهذه المشاريع تؤكد إيمان الدولة المصرية بأهمية التعليم العالي كركيزة أساسية للتنمية المستدامة، فالجامعات لا يقتصر دورها على التعليم فقط، بل يمتد إلى إحداث طفرة تنموية شاملة في المنطقة المُحيط

وفي هذا السياق قال الدكتور ناصر مندور القائم بعمل رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، إنه تم بدأ الدراسة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية على أرض سيناء شرق قناة السويس في العام الدراسي 2022، على مساحة 29 فدانًا.

وأكد مندور في تصريحات خاصة للدستور، أن الجامعة تسعى إلى توفير كوادر متخصصة وخبرات مؤهلة للمجتمع المحلي والإقليمي والدولي، بحيث تسهم في التطوير والابتكار والقيادة مما يدفع عجلة الاقتصاد المصري إلي الأمام وتوفير بيئة عمل مناسبة لأبناء الوطن، بالإضافة إلى إجراء أبحاث تطبيقية متميزة في مجالات مختلفة، تسهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.

8 كليات مختلفة بجامعة الإسماعيلية الأهلية

وأضاف مندو أن الجامعة بها ٨ كليات مختلف وهي: (الطب البشرى، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الهندسة، التجارة الدولية واللغات).

ويتم بدء الدراسة بمرحلة البكالوريوس بكليات (الطب، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الهندسة، التجارة الدولية واللغات).

وتابع رئيس جامعة الإسماعيلية الأهلية أنها تضم العديد من المرافق والمعامل المجهزة بأحدث التقنيات والأجهزة، لتوفير تجربة تعليمية مميزة للطلاب وتوفير التدريب والتعليم المتميز للطلاب والطالبات في مختلف التخصصات الأكاديمية، مضيفا الجامعة تقوم بتقديم العديد من الخدمات المجتمعية المتميزة لأبناء سيناء لتحقيق متطلبات وأهداف التنمية المستدامة، وتسهم في تطوير وتحسين المجتمع المحلي.

6 مبانٍ تعليمية بجامعة الإسماعيلية الأهلية

وأشار مندور إلي أن جامعة الإسماعيلية الأهلية تتكون من6 مبانٍ تعليمية، بها 36 معملًا، و29 مدرجًا، ومبنى إدارة الجامعة، ويضم (صالة كبار الزوار، قاعة مجلس الجامعة، مكاتب نواب رئيس الجامعة، غرفة اجتماعات كبرى، صالة استقبال، 146 مكتبًا إداريًّا)، ومبنى للمعامل المركزية، و2 مبني للورش الهندسية، و8 ملاعب (كرة القدم، كرة سلة، التنس، طائرة)، ومسرحًا يسع 380 فردًا.