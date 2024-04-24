الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حسن الدمرداش: إنشاء جامعة العريش من أهم القرارات الاستراتيجية الخاصة بتنمية سيناء

الدكتور حسن الدمرداش
الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش

قال الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، إن قرار إنشاء جامعة العريش من أهم القرارات الاستراتيجية المهمة الخاصة بتنمية سيناء.

تنمية سيناء 

وأكد الدمرداش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية الحياة، أن التعليم شهد نقلة نوعية كبيرة في سيناء خلال العشر سنوت الماضية، مشيرا إلى أن هناك 37 مشروعًا تعليميًا، و6 جامعات تكنولوجية وأهلية وتحديث جامعات وبرامج علمية تتناسب مع سوق العمل والتقنيات الحديثة التي تناسب سوق العمل.

العمل بجامعة العريش 

وأضاف أن العمل في جامعة العريش بدأ بـ5 كليات ووصلوا إلى 11 كلية الآن، وكانت البداية باستقبال 5 آلاف طالب ووصلوا لـ12 ألف طالب الآن.

وأشار إلى أن جامعة العريش تؤثر في المجتمع المحيط، خاصة أن كليات الجامعة غير نمطية ونابعة من احتياجات عملية، أي أنها كليات مفيدة على المستويي الإقليمي والمحلي.

حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش تنمية سيناء جامعة العريش

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