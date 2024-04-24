الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الثانوية العامة 2024.. تعليمات مهمة للطلاب بشأن طريقة حل الامتحانات

وزير التعليم
وزير التعليم

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة تعليمات للطلاب بشأن امتحانات الثانوية العامة العام الدراسي الحالي 2023/ 2024.

وأشارت الوزارة إلى أن الاختبارات عبارة عن أربعة نماذج، نفس الأسئلة مع اختلاف ترتبيها، لافتة إلى أن استلام الطالب أى نموذج أسئلة من الـ4 نماذج امتحانية سواء "أ- ب-ج-د"، لن يضر الطالب نهائيا، حيث إن -جميع أسئلة الامتحان موحدة لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية ومختلفة فى ترتيبها.

وشددت الوزارة على أنه يجب على الطالب كتابة رقم النموذج ونقله من كراسة الأسئلة إلى ورقة البابل شيت، كما يجب على الطالب التأكد من عدد الأسئلة وصفحات الامتحان بشكل كامل قبل الإجابة عن أسئلة الامتحان.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 واجازة عيد الاضحى خلال الامتحانات

طريقة حل الأسئلة 

وعن طريقة الحل، كشفت الوزارة عن أنه يجب إجابة الأسئلة الاختيارية يتم من خلال تظليل الدائرة ذات الرمز الدال على الإجابة الصحيحة تظليلًا كاملا لكل سؤال بالقلم الجاف، وفى حال قيامه باختيار إجابة خطأ، يقوم بعمل علامة (x) عليها بشكل واضح، ثم يقوم بتظليل الرمز الدال على الإجابة الصحيحة وسيتم احتسابها.

كما أنه لا يجب على الطالب اختيار أو تظليل أكثر من دائرة فى الإجابة عن الأسئلة الاختيارية لأنه فى هذه الحالة سوف يحرم من درجة السؤال، على أن يتم إجابة الأسئلة المقالية والتى تمثل 15% من كل مادة يتم فى ورقة مخصصة لها بعيدا عن البابل شيت، وأن تتم الإجابة عن الأسئلة المقالية بأسلوب الطالب وسوف يحصل على درجات فى جميع خطوات الحل والنتيجة النهائية طالما صحيحة وعلمية.

txt

"التعليم" توجه رسالة هامة لطلاب الثانوية العامة بشأن الامتحانات

مواعيد الاختبارات 

جدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة يبدأون أداء امتحانات فى المواد الدراسية الأساسية بداية من السبت 22 يونيو بمادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.

امتحانات الثانوية العامة نماذج امتحانية أسئلة الامتحان موحدة البابل شيت كراسة الأسئلة طلبة وطالبات الثانوية العامة الاسئلة المقالية الإجابة عن الأسئلة الاختيارية

مواد متعلقة

امتحانات الثانوية العامة 2024.. كل ما تريد معرفته عن البابل شيت

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بمحافظة الجيزة

حجازي: التوسع فى زيادة عدد المدارس المعتمدة بجميع مراحلها الحاصلة على الاعتماد التربوي وضمان الجودة

انطلاق فعاليات المؤتمر العام لاتحاد المعلمين العرب بدولة المغرب

قريبًا.. "التعليم" تنشر فيديو توضيحي لطريقة الإجابة عن الأسئلة لطلاب الثانوية العامة

"التعليم" توجه رسالة هامة لطلاب الثانوية العامة بشأن الامتحانات

وزير التربية والتعليم يستقبل سفير دولة أوزبكستان لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون

"التعليم" تعلن تنبيهات بشأن إجراء الاختبارات العلمية بمادة التربية الرياضية.. مستند

الأكثر قراءة

قبل غرق سيارتهما بلحظات.. أول صورة لـ"عريس وعروسة رشيد"

انخفاض مبشر.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024 بالجنيه المصرى وبالدولار

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

عاجل.. حملة مقاطعة الأسماك تصل القاهرة.. ومواطنون: يجب تعميمها

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

فتيات حلوان والصف.. لغز الاختفاء يتكشف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

صور

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك