الثانوية العامة 2024.. تعليمات مهمة للطلاب بشأن طريقة حل الامتحانات

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة تعليمات للطلاب بشأن امتحانات الثانوية العامة العام الدراسي الحالي 2023/ 2024.

وأشارت الوزارة إلى أن الاختبارات عبارة عن أربعة نماذج، نفس الأسئلة مع اختلاف ترتبيها، لافتة إلى أن استلام الطالب أى نموذج أسئلة من الـ4 نماذج امتحانية سواء "أ- ب-ج-د"، لن يضر الطالب نهائيا، حيث إن -جميع أسئلة الامتحان موحدة لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية ومختلفة فى ترتيبها.

وشددت الوزارة على أنه يجب على الطالب كتابة رقم النموذج ونقله من كراسة الأسئلة إلى ورقة البابل شيت، كما يجب على الطالب التأكد من عدد الأسئلة وصفحات الامتحان بشكل كامل قبل الإجابة عن أسئلة الامتحان.

طريقة حل الأسئلة

وعن طريقة الحل، كشفت الوزارة عن أنه يجب إجابة الأسئلة الاختيارية يتم من خلال تظليل الدائرة ذات الرمز الدال على الإجابة الصحيحة تظليلًا كاملا لكل سؤال بالقلم الجاف، وفى حال قيامه باختيار إجابة خطأ، يقوم بعمل علامة (x) عليها بشكل واضح، ثم يقوم بتظليل الرمز الدال على الإجابة الصحيحة وسيتم احتسابها.

كما أنه لا يجب على الطالب اختيار أو تظليل أكثر من دائرة فى الإجابة عن الأسئلة الاختيارية لأنه فى هذه الحالة سوف يحرم من درجة السؤال، على أن يتم إجابة الأسئلة المقالية والتى تمثل 15% من كل مادة يتم فى ورقة مخصصة لها بعيدا عن البابل شيت، وأن تتم الإجابة عن الأسئلة المقالية بأسلوب الطالب وسوف يحصل على درجات فى جميع خطوات الحل والنتيجة النهائية طالما صحيحة وعلمية.

مواعيد الاختبارات

جدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة يبدأون أداء امتحانات فى المواد الدراسية الأساسية بداية من السبت 22 يونيو بمادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.