الإثنين 22 أبريل 2024
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مصر

"التعليم" توجه رسالة هامة لطلاب الثانوية العامة بشأن الامتحانات

شادي زلطة
شادي زلطة

وجّه شادي زلطة، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، رسالة هامة لطلبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة بالعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، بشأن الامتحانات.

وجاءت مضمون الرسالة كالتالي:

1- امتحانات نهاية العام الدراسي مقسمة لأربعة نماذج "أ" و"ب" و"ج" و"د" تضم نفس الأسئلة ولكن بترتيب مختلف فقط في كل نموذج

2- حصول الطالب على نموذج أسئلة مختلف في كل امتحان أمر طبيعي ولا يوجد به أي مشكلة إطلاقًا لأن الاختلاف في ترتيب الأسئلة فقط

3- من الضروري أن يكتب الطالب رقم النموذج الذي حصل عليه في بياناته أعلى كراسة الإجابة.

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4- غير صحيح تمامًا ضرورة حصول الطالب على نفس رقم النموذج في كل الامتحانات ويمكن أن يحصل على نموذج مختلف في كل امتحان

5- قريبًا ستقوم الوزارة بنشر فيديو توضيحي كامل لكافة التفاصيل عن طريقة كتابة البيانات وطريقة الإجابة في البابل شيت وكراسة إجابة الأسئلة المقالية.

الاجراءات النهائية لعقد الامتحانات

كان قد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاجراءات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2023/2024

1- سحب الامتحانات من بنوك الأسئلة بنفس مواصفات العام الماضي.

2- تشكيل لجان من الخبراء لاعتماد نموذج الإجابة.

3- تصحيح إجابات أسئلة (البابل شيت) إلكترونيًا.

4- تصحيح إجابات الأسئلة المقالية من خلال 2 معلمين عبر التابلت.

5- توزيع درجات إجابة الأسئلة المقالية على خطوات الإجابة.

6- تقنيات حديثة لمواجهة الغش الإلكتروني.

7- التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان.

8- استخدام العصا الإلكترونية للكشف عن الإلكترونيات.

9- منع اصطحاب المراقبين الهواتف المحمولة داخل اللجان.

10- رصد أي طالب يقوم بمحاولة غش إلكتروني.

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11- معاينة جميع لجان سير الامتحان والتأكد من صلاحيتها.

12- التأكد من وجود كاميرات داخل اللجان الفرعية وإصلاح أي أعطال بها.


13- تدريب أعضاء لجان الإدارة المكلفين للعمل داخل لجان.

14- حظر الندب المحلي تمامًا إلا عن طريق لجنة الإدارة.

15- إعداد تقرير يومي بما يحدث في اللجنة.
 

وزارة التربية والتعليم المرحلة الثانوية العامة امتحانات نهاية العام الدراسي لجان سير الامتحان استخدام العصا الإلكترونية إجابات الأسئلة المقالية

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