"الكهرباء" تكشف موقف قطع التيار خلال فترة الامتحانات (مستند)

وافقت الشركة القابضة لكهرباء مصر على خطاب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعدم فصل التيار الكهربائي عن جميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال فترة الامتحانات.

وأصدرت التعليم خطابًا أفاد بأنه تم مخاطبة جميع شركات توزيع الكهرباء للالتزام بعدم فصل التيار عن جميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال فترة الامتحانات.

أوضحت وزارة التعليم أن هذا يأتي بالاشارة الى القرار الصادر من مجلس الوزراء بجلسته رقم 271 لسنة 2024 بشأن ضمان انتظام التيار الكهربائي بجميع مدارس الجمهورية اثناء الامتحانات المنعقدة لصفوف النقل والشهادات الاعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024.

أشارت الوزارة إلى أن د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم يتولى التنسيق مع وزير الكهربائ والطاقة المتجددة للالتزام بعدم فصل التيار الكهربائي عن جميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال فترة الامتحانات.

الإجراءات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة

وحددت وزارة التربية والتعليم الاجراءات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2023/2024

1- سحب الامتحانات من بنوك الأسئلة بنفس مواصفات العام الماضي.

2- تشكيل لجان من الخبراء لاعتماد نموذج الإجابة.

3- تصحيح إجابات أسئلة (البابل شيت) إلكترونيًا.

4- تصحيح إجابات الأسئلة المقالية من خلال 2 معلمين عبر التابلت.

5- توزيع درجات إجابة الأسئلة المقالية على خطوات الإجابة.

6- تقنيات حديثة لمواجهة الغش الإلكتروني.

7- التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان.

8- استخدام العصا الإلكترونية للكشف الإلكترونيات.

9- منع اصطحاب المراقبين الهواتف المحمولة داخل اللجان.

10- رصد أي طالب يقوم بمحاولة غش إلكتروني.

11- معاينة جميع لجان سير الامتحان والتأكد من صلاحيتها.

12- التأكد من وجود كاميرات داخل اللجان الفرعية وإصلاح أي أعطال بها.

13- تدريب أعضاء لجان الإدارة المكلفين للعمل داخل لجان.

14- حظر الندب المحلي تماما إلا عن طريق لجنة الإدارة.

15- إعداد تقرير يومي بما يحدث في اللجنة.