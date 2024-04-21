الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الكهرباء" تكشف موقف قطع التيار خلال فترة الامتحانات (مستند)

جريدة الدستور

وافقت الشركة القابضة لكهرباء مصر على خطاب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعدم فصل التيار الكهربائي عن جميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال فترة الامتحانات.

وأصدرت التعليم خطابًا أفاد بأنه تم مخاطبة جميع شركات توزيع الكهرباء للالتزام بعدم فصل التيار عن جميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال فترة الامتحانات.

أوضحت وزارة التعليم أن هذا يأتي بالاشارة الى القرار الصادر من مجلس الوزراء بجلسته رقم 271 لسنة 2024 بشأن ضمان انتظام التيار الكهربائي بجميع مدارس الجمهورية اثناء الامتحانات المنعقدة لصفوف النقل والشهادات الاعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024.

أشارت الوزارة إلى أن د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم يتولى التنسيق مع وزير الكهربائ والطاقة المتجددة للالتزام بعدم فصل التيار الكهربائي عن جميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال فترة الامتحانات.

الإجراءات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة

وحددت وزارة التربية والتعليم الاجراءات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2023/2024
1- سحب الامتحانات من بنوك الأسئلة بنفس مواصفات العام الماضي.

2- تشكيل لجان من الخبراء لاعتماد نموذج الإجابة.

3- تصحيح إجابات أسئلة (البابل شيت) إلكترونيًا.

txt

انطلاق امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني (دور أول) للمهام الأدائية والمواد خارج المجموع

4- تصحيح إجابات الأسئلة المقالية من خلال 2 معلمين عبر التابلت.

5- توزيع درجات إجابة الأسئلة المقالية على خطوات الإجابة.

6- تقنيات حديثة لمواجهة الغش الإلكتروني.

7- التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان.

8- استخدام العصا الإلكترونية للكشف الإلكترونيات.

9- منع اصطحاب المراقبين الهواتف المحمولة داخل اللجان.

10- رصد أي طالب يقوم بمحاولة غش إلكتروني.

11- معاينة جميع لجان سير الامتحان والتأكد من صلاحيتها.

12- التأكد من وجود كاميرات داخل اللجان الفرعية وإصلاح أي أعطال بها.
13- تدريب أعضاء لجان الإدارة المكلفين للعمل داخل لجان.

14- حظر الندب المحلي تماما إلا عن طريق لجنة الإدارة.

15- إعداد تقرير يومي بما يحدث في اللجنة.

inbound4693213045276699440
inbound4693213045276699440
وزارة التربية والتعليم الامتحانات شركات توزيع الكهرباء انتظام التيار الكهربائي الثانوية العامة الدبلومات الفنية

مواد متعلقة

أصحاب حقوق.. «قادرون باختلاف» فى المدارس والجامعات: تيسيرات غير مسبوقة.. ومشاركة فعالة

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الأول والثاني

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024.. ضوابط الامتحانات

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوزية

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

موعد ظهور نتيجة المرحلة الإبتدائية للفصل الدراسي الأول بالسويس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس 2024

الأكثر قراءة

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

عاجل|محاكمة الصحافة فى الجنازات.. القصة الكاملة لأزمة "آل السعدنى" مع صاحبة الجلالة

عاجل..أول رد من اتحاد الكرة على أزمة مباراة الأهلى وإنبى

رئيس شعبة المخابز: شراء العيش سيكون بالكيلو لتجنب الغش

قضية طالبة العريش.. 11 متهمًا ينتظرون محاكمتهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

لواء. محسن الفحام

بين الحسم والإنسانية

إبراهيم عبدالفتاح

شجرة بعيدة اسمها الصبر

صور

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

مباراة تعادل الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

الاعلام العبري: أي انسحاب للوسيط القطري سيوجه ضربة  قاسمة لمفاوضات التبادل

نيويورك تايمز: ارتفاع حدة العنف فى الضفة الغربية بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلى

دراسة عبرية: إسرائيل تمر بأسوأ فترة فى تاريخها وتحتاج استراتيجية جديدة