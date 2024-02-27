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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الأول والثاني

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

تتصاعد حدة البحث عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 منذ بداية الفصل الدراسي الثاني ورغبة أولياء الأمور في ترتيب أوقات استذكار أبناءهم للحصول على مجموع يمكنهم من الالتحاق بالكلية التي يرغب فيها وفقا لشعبته الدراسية (علمي، أدبي).

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الأول

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 وتستمر لمدة شهر ضمن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023/2024 والتي تحدد توقيت بداية ونهاية العام وموعد امتحانات الفصلين  الدراسية الأول والثاني.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات طلاب الشعبة العلمية والأدبية بمرحلة الثانوية العامة غير المضاف للمجموع الكلي وسيتم انعقاد امتحاناتهم في المدارس المقيد بها الطالب قبل عيد الأضحى المبارك يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024.

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2023/2024

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن لجنة من الإدارة العامة للامتحانات تعكف حاليا على إعداد جدول زمني منظم لسير امتحانات طلاب الشعبة العلمية والأدبية بمرحلة الثانوية العامة حيث تراعي فيه الفترة الزمنية بين المواد الدراسية للطلاب.

ويتم عرض الجدول المبدئي الذي تم إعداده على اتحاد الطلاب لوضع ملاحظاتهم عليه والذي يعد الكيان الوحيد لطلاب الثانوية العامة حيث من المتوقع أن يتم إعلان الجدول النهائي خلال شهر مارس المقبل عقب الانتهاء من تسجيل بيانات طلاب في استمارة الثانوية العامة.

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موعد امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2024

تجرى امتحانات طلاب الثانوية العامة الدور الثاني يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024 وفقا للمخطط الزمني المعتمدة للعام الدراسي الحالي 2023/2024 من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويتم الإعلان عن نتيجة الطلاب رسميا وفقا لبيان الوزارة خلال فترة لا تزيد عن 10 أيام فقط ليتمكن الطلاب من كافة محافظات الجمهورية من معرفة درجاتهم وتسجيل رغباتهم في تنسيق الجامعات خلال الفترة المتاحة لهم من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 

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