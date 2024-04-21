تعليمات المديريات التعليمية لعقد اختبارات الفصل الدراسى الثانى

وجهت المديريات التعليمية، الإدارات التعليمية، بعدة تعليمات لعقد اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وجاءت التعليمات كالتالي:

الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية مثل كورونا (كوفيد- 19). يعلن الجدول لجميع الطلاب في مكان ظاهر وبخط واضح وقبل موعد الامتحانات بوقت كافٍ. مدير المدرسة مسئول مسئولية تامة عن جميع أعمال الامتحانات وسريتها. يتم إجراء امتحانات العملي بمعرفة التوجيهات الفنية للمواد الدراسية. الامتحان يجرى في ورقة مختومة بخاتم لجنة النظام والمراقبة بالمدرسة.

كان قد انتظم الطلاب والطالبات في الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، اليوم، في أول أيام تقييم المهام الأدائية والمواد خارج المجموع والعملية في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

ومن جانبه، قال أيمن موسى، مدير مديرية تعليم القاهرة، إن جميع أطراف العملية التعليمية يعملون بجد لصالح الطلاب وضمان سير العملية الامتحانية بشكل سلس، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بضرورة عدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان والتأكيد على تهوية الفصول وإضاءتها وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بشكل جيد، والالتزام بكافة الضوابط والتعليمات.

كما شدد "موسى" على عدم حرمان أي طالب من دخول الامتحانات، مشيرًا إلى توفير زائرة صحية بكل مدرسة لمتابعة أي حالات طارئة داخل اللجان.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 في القاهرة

- امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، يوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024.

- امتحان مادة اللغة الإنجليزية، يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024.

- امتحان مادة الجبر، يوم السبت الموافق 11 مايو 2024.

- امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، يوم الأحد الموافق 12 مايو 2024.

-امتحان مادة الهندسة، يوم الإثنين الموافق 13 مايو 2024.

- امتحان مادة العلوم، يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024.