الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 للصف الأول الإعدادي

الإعدادي
الإعدادي

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 للصف الأول الإعدادي، ارتفعت معدلات البحث بتلك الكلمات البحثيه من الطلبة والطالبات، مع اقتراب موعد الامتحانات، حيث تستعد مديرتي التربية والتعليم بالقاهرة والجيزة لعقد امتحانات الترم الثاني خلال الأيام المقبله.

تنطلق امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب الصف الأول الإعدادي، بداية من يوم الأربعاء الموافق 8 من شهر مايو المقبل، وتستمر امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 حتى يوم الأربعاء الموافق 15 مايو.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 في القاهرة

- امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، يوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024

لا داعى للقلق.. امتحانات الفصل الدراسى الثانى والشهادة الإعدادية آمنة من انقطاع الكهرباء

- امتحان مادة اللغة الإنجليزية، يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024

- امتحان مادة الجبر، يوم السبت الموافق 11 مايو 2024

- امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، يوم الأحد الموافق 12 مايو 2024 

-امتحان مادة الهندسة، يوم الاثنين الموافق 13 مايو 2024

- امتحان مادة العلوم، يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024 

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جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 القاهرة .. وضوابط الامتحانات

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 في الجيزة

-امتحان اللغة العربية والخط، -يوم الأربعاء 8 مايو 2024

-امتحان اللغة الأجنبية، والجبر والإحصاء،  يوم السبت 11 مايو 2024

-امتحان الهندسة، والعلوم،  يوم الإثنين 13 مايو 2024

امتحان الدراسات الاجتماعية، يوم الأربعاء 15 مايو 2024

مواصفات امتحانات الترم الثاني 2024

أن تكون أسئلة امتحانات الترم الثاني 2024، وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة من المركز القومي للامتحانات، وأن تكون امتحانات الترم الثاني 2024 في مستوى الطالب المتوسط.

مع مراعاة الوزن النسبي لأسئلة امتحانات الترم الثاني 2024،و مراعاة الأجزاء الملغية من المناهج وتعميمها على جميع المدارس.

وتعقد امتحانات الترم الثاني 2024 على مستوى المدرسة تحت إشراف تام للتوجيهات، مع مراعاة الدقة في تصحيح امتحانات الترم الثاني 2024 مراعاة لمصلحة الطالب.

على أن تكون أسئلة امتحانات الترم الثاني 2024 في حدود المقرر الدراسي المستهدف للعام الدراسي الحالي.

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