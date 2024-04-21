الأحد 21 أبريل 2024
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تحقيقات ومتابعات

لا داعى للقلق.. امتحانات الفصل الدراسى الثانى والشهادة الإعدادية آمنة من انقطاع الكهرباء

رضا حجازى
رضا حجازى

طمأن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء الأمور بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني والشهادة الإعدادية، مؤكداً اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لضمان سيرها دون أيّ تأجيلات أو انقطاعات كهربائية.

التنسيق مع الكهرباء

وأوضح الوزير، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه تم التنسيق مع وزارة الكهرباء لضمان استقرار شبكة الكهرباء خلال فترة الامتحانات، مشيراً إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع حدوث أيّ انقطاعات مفاجئة.

وناشد الوزير، أولياء الأمور بضرورة طمأنة أبنائهم والتركيز على المذاكرة والاستعداد الجيد للامتحانات، مؤكداً أن الوزارة حريصة على توفير كافة الأجواء الملائمة للطلاب لأداء امتحاناتهم دون أيّ قلق أو توتر.

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وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بعض النصائح للطلاب قبل بدء الامتحانات، تشمل الاستعانة بالله تعالى والثقة بالنفس، ومراجعة ما تم درسه خلال العام، والحضور مبكرًا للامتحانات، والاسترخاء والتنفس بعمق، والاستفادة من التطبيقات الإلكترونية التعليمية، والنوم مبكراً، والحفاظ على صحة الجسم من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي في الثامن من مايو وتستمر حتى الثالث عشر من الشهر ذاته، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية في الثامن عشر من مايو وتستمر حتى الثالث والعشرين من الشهر.

التعليم المحافظات المستثناه من قطع الكهرباء أزمة قطع الكهرباء 4 يونيو بدء أمتحانات الفصل الدراسي الثاني الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

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