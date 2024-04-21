تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة القمة النارية اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 32 من الليجا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة في الكلاسيكو

من المرجح أن يكون تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أندريه لونين.

خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديجر - أوريلين تشواميني - فيرلاند ميندي.

خط وسط الملعب: توني كروس – إدواردو كامافينجا - فالفيردي.

في خط الهجوم: جود بيلينجهام – فينيسيوس جونيور - رودريجو.

ويفتقد فريق ريال مدريد لخدمات حارسه البلجيكي تيبو كورتوا، رغم مشاركته في التدريبات الجماعية، كذلك غياب ديفيد ألابا الذي ما زال يتعافى من الإصابة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو الليجا

ويستضيف فريق ريال مدريد غريمه الأساسي برشلونة، في كلاسيكو ناري على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023- 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

حكم مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني

ويُدير مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، الحكم سيزار سوتو جرادو.

ترتيب ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

ويتصدر فريق ريال مدريد، بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة.

بينما يتواجد فريق برشلونة، بقيادة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين في الدوري الإسباني، قد انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 2-1.