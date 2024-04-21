الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني

تشكيل ريال مدريد
تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة في الكلاسيكو

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة القمة النارية اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 32 من الليجا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة في الكلاسيكو

من المرجح أن يكون تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أندريه لونين.

خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديجر - أوريلين تشواميني - فيرلاند ميندي.

خط وسط الملعب: توني كروس – إدواردو كامافينجا - فالفيردي.

في خط الهجوم: جود بيلينجهام – فينيسيوس جونيور - رودريجو.

ويفتقد فريق ريال مدريد لخدمات حارسه البلجيكي تيبو كورتوا، رغم مشاركته في التدريبات الجماعية، كذلك غياب ديفيد ألابا الذي ما زال يتعافى من الإصابة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو الليجا

ويستضيف فريق ريال مدريد غريمه الأساسي برشلونة، في كلاسيكو ناري على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023- 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

txt

"كلاسيكو الليجا".. ريال مدريد يتفوق نسبيًا على برشلونة في تاريخ المواجهات

txt

صراع اللقب يشعل كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

حكم مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني

ويُدير مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، الحكم سيزار سوتو جرادو.

ترتيب ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

ويتصدر فريق ريال مدريد، بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة.

بينما يتواجد فريق برشلونة، بقيادة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري  الإسباني برصيد 70 نقطة.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين في الدوري الإسباني، قد انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 2-1.

اقرأ أيضاً 

تشافي يعلن قائمة برشلونة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو

ريال مدريد برشلونة الكلاسيكو الدوري الاسباني كلاسيكو الدوري الإسباني تشكيل ريال مدريد تشكيل ريال مدريد المتوقع

مواد متعلقة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 21-4-2024 والقنوات الناقلة

تشافي يعلن قائمة برشلونة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو

"كلاسيكو الليجا".. ريال مدريد يتفوق نسبيًا على برشلونة في تاريخ المواجهات

صراع اللقب يشعل كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

مصطفى محمد يقود هجوم نانت أمام رين في الدوري الفرنسي

أنشيلوتى يعلن قائمة ريال مدريد أمام برشلونة فى الكلاسيكو

مؤتمر أنشيلوتى: برشلونة فريق تنافسى.. وقريبون من حصد لقب الليجا

الدنماركى أندرياس كريستنسن يحسم مستقبله مع برشلونة

الأكثر قراءة

عاجل|غرامة وغلق.. العقوبات القانونية لمخالفي تسعيرة الخبز السياحي

لحظات الرعب.. ماذا حدث خلف جدران البيت الأبيض خلال الهجمات الإيرانية الإسرائيلية؟

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

مصدر لـ"الدستور": مصر تُوقف تصدير الغاز لتأمين احتياجات الكهرباء خلال الصيف

تعاون مصرى سعودى لإنشاء شركة سيارات كهربائية

النواب يتوافدون على مقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية لبدء جلسة مهمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

لواء. محسن الفحام

بين الحسم والإنسانية

إبراهيم عبدالفتاح

شجرة بعيدة اسمها الصبر

د. منى حلمى

"التحديق" فى الداخل

علي سعدة

محاولات أهل الشر

أحمد الصغير

قميص غزة.. أخطر كتاب عن القطاع المحاصر من إسرائيل و«حماس»!

صور

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

مباراة تعادل الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

نُفذت من داخل الأراضى الإيرانية.. أسرار الضربة الإسرائيلية لأصفهان

الانقسام المستمر يهدد عمل حكومة حرب الاحتلال.. والخلافات تهدد مصير نتنياهو

الضفة الغربية.. إصابات واعتقالات جديدة فى مخيم نور شمس المحاصر لليوم الثانى