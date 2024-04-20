مصطفى محمد يقود هجوم نانت أمام رين في الدوري الفرنسي

أعلن أنتوان كومبواري، المدير الفني لفريق نانت، تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة رين في الدوري الفرنسي.

موعد مباراة نانت أمام رين في الدوري الفرنسي

ويستعد فريق نانت، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري مصطفى محمد، لمواجهة نظيره رين، على ملعب "لو بوجوار"، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي خلال الموسم الجاري 2023/2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة نانت ضد رين، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

مصطفى محمد أساسيًا في تشكيل نانت أمام رين

وتواجد نجمنا المصري مصطفى محمد، المحترف ضمن صفوف نانت، أساسيًا في تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة رين.

وشارك مصطفى في 25 مباراة مع نانت منذ بداية الموسم حتى الآن، تمكّن خلالهم من تسجيل 8 أهداف وصناعة هدف.

تشكيل نانت الرسمي استعدادًا لمواجهة رين في الدوري الفرنسي

وجاء تشكيل نانت الرسمي أمام رين على النحو التالي:

حراسة المرمى: ألبان لافونت.

خط الدفاع: كالفين أميان - جان كاستيليتو - نيكولاس بالويس - نيكولاس كوزا.

خط وسط الملعب: صامويل موتوسامي - دوجلاس أوجوستو - فلوران موليت - بيدرو تشيفيريلا - موسى سيسوكو.

في خط الهجوم: مصطفى محمد.

حكم مباراة نانت ضد رين في الدوري الفرنسي

يُدير مباراة نانت ضد رين في الدوري الفرنسي، الحكم "ويلي ديلاجو".

ترتيب نانت ورين في الدوري الفرنسي

ويتواجد فريق نانت حاليًا في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 31 نقطة، بفارق 5 نقاط عن ميتز صاحب المركز 16 المؤدي لملحق المنافسة الهبوط للدرجة الثانية.

بينما يتواجد فريق ستاد رين حاليًا في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 39 نقطة.