أنشيلوتى يعلن قائمة ريال مدريد أمام برشلونة فى الكلاسيكو

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد أمام برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني

يستضيف فريق ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة، في كلاسيكو ناري على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني، غدًا الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

قائمة ريال مدريد استعدادًا لمواجهة برشلونة

وجاءت قائمة ريال مدريد استعدادًا لمواجهة برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أندريه لونين - كيبا أريزابالاجا - ماريو دي لويس.

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو – ناتشو - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - أنطونيو روديجر - فيرلاند ميندي.

خط وسط الملعب: جود بيلينجهام - توني كروس - لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - أوريلين تشواميني - فيدي فالفيردي - داني سيبايوس - أردا جولر.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس – خوسيلو - إبراهيم دياز.

غيابات ريال مدريد أمام برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني

وشهدت قائمة ريال مدريد استمرار غياب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، رغم مشاركته في التدريبات الجماعية.

بينما تواجد فيرلاند ميندي في القائمة، ولكن تحوم شكوك حول جاهزيته.

حكم مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني

ويُدير مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، الحكم "سيزار سوتو جرادو".

ترتيب ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

ويتصدر فريق ريال مدريد حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة، متفوقًا على برشلونة صاحب الوصافة برصيد 70 نقطة.