موقف زيدان من تدريب بايرن ميونخ خلفًا لـ"توخيل"

لا يزال الغموض يحوم حول موقف الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، بشأن تدريب فريق بايرن ميونخ الألماني في الموسم المقبل 2024 /2025.

وكانت التقارير الصحفية، خلال الساعات القليلة الماضية، قد ربطت اسم زيدان بإمكانية تولي مسئولية تدريب فريق بايرن ميونخ في الموسم الجديد، خلفًا لنظيره الألماني توماس توخيل. لمطالعة التفاصيل من هنا.

كما زعمت التقارير الصحفية أن المدرب الفرنسي زيدان قد طلب بعض التدعيمات بالفعل من إدارة النادي الألماني.

يأتي ذلك بعدما أعلن نادي بايرن ميونخ، في وقت سابق، رحيل توماس توخيل عن منصبه نهاية الموسم الجاري بالتراضي بين الطرفين.

زيدان يُفضّل تدريب مانشستر يونايتد بدلًا من بايرن ميونخ

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن زين الدين زيدان لا يريد التسرع والموافقة على تدريب بايرن ميونخ في الموسم الجديد.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية، أن زيدان لا يُجيد التحدث باللغة الألمانية، لذلك يرى أنها ستكون عقبة في طريق نجاحه في حال تولي تدريب بايرن ميونخ.

وأضافت الصحيفة، في تقريرها، أن زيدان مهتم أكثر بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي، من خلال تولي تدريب فريق مانشستر يونايتد، في حال رحيل المدرب الهولندي إريك تين هاج من منصبه.

ويقترب إريك تين هاج من الرحيل عن منصبه كمدير فني لفريق مانشستر يونايتد، في ظل تراجع النتائج خلال الموسم الجاري 2023 /2024.

حقيقة تواصل إدارة بايرن ميونخ مع زيدان

من جانبها، أكدت شبكة "سكاي سبورتس" بنسختها الألمانية، أنه لا صحة للأنباء القادمة من إسبانيا حول مفاوضات بايرن ميونخ مع زيدان، حتى هذه اللحظة على الأقل.

وأكدت الشبكة الألمانية، أن اسم زين الدين زيدان ليس مطروحًا ضمن قائمة خيارات بايرن ميونخ لخلافة توماس توخيل.

يذكر أن زيدان كان مديرًا فنيًا لفريق ريال مدريد، وحقق معه العديد من الألقاب، أهمها ثلاثية دوري أبطال أوروبا على التوالي، قبل أن يُقرر الرحيل عن منصبه في صيف 2021، ويظل بدون نادٍ حتى ذلك الوقت.

وأصبح زين الدين زيدان محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية، بعدما اعترف قبل أيام برغبته في العودة إلى التدريب من جديد.