الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 21-4-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 21-4-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الكلاسيكو الناري بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني، بجانب مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراة الزمالك ضد دريمز الغاني في كأس الكونفدرالية.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة كوفنتري سيتي ضد مانشستر يونايتد: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 2

• مواعيد مباريات اليوم في كأس الكونفدرالية الإفريقية والقنوات الناقلة 

- مباراة الزمالك ضد دريمز الغاني: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6 

- مباراة اتحاد الجزائر الجزائري ضد نهضة بركان المغربي: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6 

 • مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة إيفرتون ضد نوتينجهام فورست: في الساعة الثانية والنصف ظهرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 

- مباراة كريستال بالاس ضد وست هام يونايتد: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة أستون فيلا ضد بورنموث: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN SPORTS XTRA 1   

- مباراة فولهام ضد ليفربول: في الساعة الخامسة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

 - مباراة خيتافي ضد ريال سوسييداد: في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3 

- مباراة ألميريا ضد فياريال: في الساعة الرابعة والربع عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3   

- مباراة ديبورتيفو ألافيس ضد أتلتيكو مدريد: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 3

- مباراة ريال مدريد ضد برشلونة: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة   

- مباراة ساسولو ضد ليتشي: في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا، وتُذاع على قناة  AD SPORTS Premium 1

- مباراة تورينو ضد فروسينوني: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1 

- مباراة ساليرنيتانا ضد فيورنتينا: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1 

- مباراة مونزا ضد أتالانتا: في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة  AD SPORTS Premium 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني والقنوات الناقلة   

- مباراة فيردر بريمن ضد شتوتجارت: في الساعة الثالثة والنصف عصرًا، وتُذاع على قناة beIN SPORTS XTRA 2 

- مباراة بروسيا دورتموند ضد باير ليفركوزن: في الساعة الخامسة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 5

- مباراة فرايبورج ضد ماينز 05: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 2

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

- مباراة لوهافر ضد ميتز: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 4

- مباراة ليل ضد ستراسبورج: في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

- مباراة ستاد ريمس ضد مونبلييه: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN SPORTS XTRA 3 

- مباراة ستاد بريست ضد موناكو: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4 

- مباراة تولوز ضد مارسيليا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4 

- مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 4

 

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صراع اللقب يشعل كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

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الزمالك يسعى لتحقيق فوز كبير على دريمز الغانى فى ذهاب نصف نهائى الكونفيدرالية

 

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، نظيره مازيمبي الكونغولي، على إستاد “القاهرة الدولي”، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد مازيمبي الكونغولي، يوم الجمعة الموافق 26 أبريل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب “تي بي مازيمبي” في لوبومباشي، قد انتهت بالتعادل السلبي.

 

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام دريمز في الكونفدرالية

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، نظيره دريمز الغانى، في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس الكونفدرالية، على إستاد “القاهرة الدولي”، بحضور 30 ألف مشجع.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ضد دريمز الغاني، اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

بينما تُقام مباراة الإياب بين الزمالك ودريمز في كأس الكونفدرالية، في غانا، يوم 28 من أبريل الجارى.

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جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 21-4-2024

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