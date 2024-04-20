السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الدنماركى أندرياس كريستنسن يحسم مستقبله مع برشلونة

أندرياس كريستنسن
أندرياس كريستنسن

حسم النجم الدنماركي أندرياس كريستنسن، مدافع برشلونة الإسباني، موقفه النهائي بشأن مستقبله مع الفريق الكتالوني في الصيف المقبل.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق، إلى أن أندرياس كريستنسن يقترب من الرحيل عن صفوف برشلونة؛ بسبب تذبذب مستواه، بجانب لعنة الإصابات التي تعرّض لها.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمدافع الدنماركي، صاحب الـ28 عامًا، رفقة برشلونة في 30 يونيو 2026.

أندرياس كريستنسن مستمر مع برشلونة

ونشرت قناة "TV3" الكتالونية تصريحات كريستنسن، قائلًا: "برشلونة بيتي الثاني، أشعر بالسعادة والراحة هنا، لذلك ليس لدي أدنى شك في أنني سأبقى هنا الموسم المقبل".

وتابع: "لا يزال أمامي عامان في عقدي وسعيد بتواجدي مع برشلونة".

وبسؤاله عن مركزه المفضل، أجاب كريستنسن: "أفضل اللعب في قلب الدفاع، لكنني أستطيع التأقلم سريعًا في أي مركز".

وأوضح: "أحاول الاستمتاع على قدر الإمكان، لكن بالطبع هناك الكثير من الأشياء التي أحتاج إلى تطويرها".

واختتم أندرياس كريستنسن تصريحاته، قائلًا: "لم يكن الأمر صعبًا في اللعب في الوسط الدفاعي؛ لأنني أريد مساعدة هذا الفريق في أي مركز، وحصد كل الألقاب الممكنة".

يذكر أن أندرياس كريستنسن قد انضم إلى صفوف برشلونة في صيف 2022، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، في صفقة انتقال حر بالمجان بعد انتهاء عقده مع البلوز.

وشارك أندرياس كريستنسن في 35 مباراة مع برشلونة في جميع المسابقات خلال الموسم الجاري، سجل خلالها هدفًا واحدًا، وصنع هدفين آخرين.

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موعد مباراة برشلونة المقبلة

ويستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة قوية أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، في كلاسيكو ناري على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني، غدًا الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

كريستنسن أندرياس كريستنسن برشلونة ريال مدريد الدوري الاسباني الكلاسيكو

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