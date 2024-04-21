الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 21-4-2024

مباريات اليوم
مباريات اليوم

تستقطب كرة القدم جماهيرها من مختلف دول العالم للاستمتاع بمشاهدةة مباريات المنافسات والبطولات القائمة بين فرقهم المفضلة سواء المحلية أو الأوروبية والدولية.

ننشر في التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 21 أبريل 2024 الدولية والأوروبية في مختلف دول العالم والمقامة حاليا.

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية

اتحاد الجزائر ونهضة بركان  21:00
الزمالك ودريمز  18:00

مواعيد مباريات دوري الدرجة الثانية (المحترفين)

غزل المحلة وراية الرياضي 15:30
حرس الحدود ولافيينا  15:30
السكة الحديد وطنطا  15:30
وادي دجلة والقنـــاة  15:30
بروكسي وبتروجت  15:30 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز


فولام وليفربول  17:30
أستون فيلا وبورنموث  16:00
كريستال بالاس ووست هام يونايتد 16:00
إيفرتون  و نوتينجهام فورست  14:30  

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ريال مدريد وبرشلونة  21:00
ديبورتيفو ألافيس وأتليتكو مدريد  18:30
ألميريا فياريال  16:15
خيتافي ريال سوسيداد  14:00

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

مونزا وأتالانتا  20:45
ساليرنيتانا وفيورنتينا  18:00
تورينو فروزينوني 15:00
ساسولو ليتشي  12:30  

 

جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19-4-2024

موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بتوقيت القاهرة

مواعيد مباريات الدوري الألماني

فرايبورج وماينتس 05-    19:30
بوروسيا دورتموند وأباير ليفركوزن  17:30
فيردر بريمن وأشتوتجارت  15:30

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون  21:00
تولوز وأولمبيك مارسيليا 19:00
ستاد بريست 29 وموناكو  17:05
ليل وستراسبورج  15:00
ستاد ريمس ومونبلييه  15:00
لو هافر وميتز 15:00


مواعيد مباريات الدوري البرتغالي

سبورتنج لشبونة وفيتوريا جيماريش  21:30
كاسا بيا وبورتو  19:00
تشافيس وإشتوريل بارايا  16:30
فاماليساو وبورتيمونينسي 16:30

 

مواعيد مباريات الدوري التركي

جالاتا سراي وبنديك سبور  18:00
غازي عنتاب وقاسم باشا 18:00
أنطاليا سبور وهاتاي سبور 15:00
باشاك شهير وتشايكور ريزه سبور  12:30

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي | الدرجة الأولى

بلاكبرن وشيفيلد وينزداي  13:30 
 

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مواعيد مباريات اليوم السبت 20-4-2024 والقنوات الناقلة

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