يفضل المصريون مشاهدة مباريات اليوم في كرة القدم سواء للدوري المصري أو الدوريات الأجنبية، والتي يتم بث بعضها عبر القنوات المحلية، وبعضها على القنوات المشفرة.

وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19-4-2024.

مواعيد مباريات اليوم

بلدية المحلة والمقاولون العرب- الساعة 16:00 مساءً في مباريات الدوري المصري.

مباراة النصر ضد الفيحاء - 5:00 مساءً في مباريات الدوري السعودي.

بيراميدز ضد كالياري - 8:45 مساءً في مباريات الدوري المصري.

أتليتك بلباو ضد غرناطة - 9:00 مساءً (الدوري الإسباني)

جنوى ضد لاتسيو - 6:30 مساءً (الدوري الإيطالي)

الترجي ضد ماميلودي صنداونز - 9:00 مساءً (دوري أبطال إفريقيا)

آينتراخت فرانكفورت ضد أوجسبورج - 8:30 مساءً (الدوري الألماني)

نيس ضد لوريان - 9:00 مساءً (الدوري الفرنسي)

ريو أفي ضد أروكا - 9:15 مساءً (الدوري البرتغالي)

بشكتاش ضد أنقرة جوتشو - 7:00 مساءً (الدوري التركي)

يوسفية برشيد ضد أولمبيك آسفي - 9:00 مساءً (البطولة المغربية الاحترافية إنوي)

شباب بلوزداد ضد اتحاد بسكرة - 7:00 مساءً (الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى)

وفاق سطيف ضد شبيبة الساورة - 5:00 مساءً (الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى)

اتحاد خنشلة ضد شباب قسنطينة - 5:00 مساءً (الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى)

نجم مقرة ضد مولودية الجزائر - 5:00 مساءً (الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى)

الإتحاد الرياضي السوفي ضد أولمبي الشلف - 5:00 مساءً (الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى)

العربي ضد المرخية - 5:30 مساءً (دوري نجوم قطر)

الريان ضد الأهلي - 5:30 مساءً (دوري نجوم قطر)

الوكرة ضد الغرافة - 5:30 مساءً (دوري نجوم قطر)

معيذر ضد نادي قطر - 5:30 مساءً (دوري نجوم قطر)

الشمال ضد السد - 5:30 مساءً (دوري نجوم قطر)

أم صلال ضد الدحيل - 5:30 مساءً (دوري نجوم قطر)

القنوات الناقلة مباريات اليوم

تنقل قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط مباريات اليوم دوري أبطال أفريقيا 2023-2024، بينما تُبث فعاليات الدوري المصري الممتاز فقط وحصريًا على شبكة أون تايم سبورتس بتقنية HDوكذلك SD.

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