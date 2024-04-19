الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مباريات

جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19-4-2024

مواعيد مباريات
مواعيد مباريات

يفضل المصريون مشاهدة مباريات اليوم في كرة القدم سواء للدوري المصري أو الدوريات الأجنبية، والتي يتم بث بعضها عبر القنوات المحلية، وبعضها على القنوات المشفرة.

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19-4-2024. 

موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بتوقيت القاهرة

ترتيب فرق مجموعة بحري في دوري القسم الثاني "ب " قبل مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم

بلدية المحلة والمقاولون العرب- الساعة  16:00 مساءً في مباريات الدوري المصري.

 

مباراة النصر ضد الفيحاء - 5:00 مساءً في مباريات الدوري السعودي. 

 

بيراميدز ضد كالياري - 8:45 مساءً في مباريات الدوري المصري. 

 

أتليتك بلباو ضد غرناطة - 9:00 مساءً (الدوري الإسباني)

 

جنوى ضد لاتسيو - 6:30 مساءً (الدوري الإيطالي)

 

الترجي ضد ماميلودي صنداونز - 9:00 مساءً (دوري أبطال إفريقيا)

 

آينتراخت فرانكفورت ضد أوجسبورج - 8:30 مساءً (الدوري الألماني)

 

نيس ضد لوريان - 9:00 مساءً (الدوري الفرنسي)

 

ريو أفي ضد أروكا - 9:15 مساءً (الدوري البرتغالي)

 

بشكتاش ضد أنقرة جوتشو - 7:00 مساءً (الدوري التركي)

 

يوسفية برشيد ضد أولمبيك آسفي - 9:00 مساءً (البطولة المغربية الاحترافية إنوي)

 

شباب بلوزداد ضد اتحاد بسكرة - 7:00 مساءً (الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى)

 

وفاق سطيف ضد شبيبة الساورة - 5:00 مساءً (الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى)

 

اتحاد خنشلة ضد شباب قسنطينة - 5:00 مساءً (الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى)

 

نجم مقرة ضد مولودية الجزائر - 5:00 مساءً (الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى)

 

الإتحاد الرياضي السوفي ضد أولمبي الشلف - 5:00 مساءً (الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى)

 

العربي ضد المرخية - 5:30 مساءً (دوري نجوم قطر)

 

الريان ضد الأهلي - 5:30 مساءً (دوري نجوم قطر)

 

الوكرة ضد الغرافة - 5:30 مساءً (دوري نجوم قطر)

 

معيذر ضد نادي قطر - 5:30 مساءً (دوري نجوم قطر)

 

الشمال ضد السد - 5:30 مساءً (دوري نجوم قطر)

 

أم صلال ضد الدحيل - 5:30 مساءً (دوري نجوم قطر)

خبر سار لجماهير الأهلى قبل مواجهة مازيمبى فى دورى الأبطال

"تذكرتي" تقرر طرح تذاكر إضافية لمباراة الزمالك ودريمز بالكونفدرالية

القنوات الناقلة مباريات اليوم

تنقل قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط  مباريات اليوم  دوري أبطال أفريقيا 2023-2024، بينما تُبث فعاليات الدوري المصري الممتاز فقط وحصريًا على شبكة أون تايم سبورتس بتقنية HDوكذلك SD. 

 

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