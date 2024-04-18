الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تاو: مباراة مازيمبي صعبة.. والأهلي قادر على التعامل مع أجواء المباراة

بيرسي تاو
بيرسي تاو

قال بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مواجهة مازيمبي سوف تكون في غاية الصعوبة، وإن الأهلي يتطلع إلى تقديم مباراة قوية، وإلى تحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق في مباراة العودة، لمواصلة المشوار في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف أن الأهلي يسير بشكل جيد في البطولة هذا الموسم، وسبق وحقق نتائج إيجابية في المباريات التي تقام خارج ملعبه، وهو ما يسعى إليه الفريق في مباراة السبت أمام مازيمبي، مؤكدًا على جاهزيته وجاهزية زملائه اللاعبين، لخوض المباراة وإصرارهم على بذل أقصى ما لديهم.

وأوضح أن أي لاعب يقع اختيار الجهاز الفني عليه للمشاركة سوف يقدم أفضل ما لديه، وأنه سبق وواجه مازيمبي على نفس الملعب، واعتاد على أجواء المباراة، وبالطبع يعلم مدى صعوبتها، وفي نفس الوقت شدد على أن الأهلي يمتلك ما يكفي من الخبرات لمواجهة مثل هذه الأجواء.

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