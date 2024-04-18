الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بتوقيت القاهرة

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تأهل ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي بوروسيا دورتموند إلى المربع الذهبي للبطولة الأغلى في القارة العجوز من نتائج البحث الأكثر تداولا من قبل محبي وعشاق الساحرة المستديرة في مصر والعالم.

موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

أسدل الستار أمس الأربعاء على مرحلة ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد سلسلة من المواجهات الحماسية والمثيرة، نجح بايرن ميونخ وريال مدريد في تحقيق الفوز في مبارياتهما لتضمنا الانضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي وبروسيا دورتموند الألماني في دور نصف النهائي لذا فإن الإهتمام بالتعرف على موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا من الأمور الهامة لدى الكثير.

كما ودع كل من فريقا برشلونة واتلتيكو مدريد الاسبانيين وأرسنال ومانشستر سيتي الإنجليزيين البطولة بعد نتائج غير مرضية في مواجهتهما الأخيرة.

موعد مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في نصف النهائي

يستضيف فريق بايرن ميونخ نظيره ريال مدريد على ملعب أليانز أرينا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تقام يوم الثلاثاء الموافق 30 إبريل الجاري في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، وسيتم إقامة مباراة الإياب في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، معقل فريق ريال مدريد، مباراة مع بايرن ميونخ، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 8 مايو المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة بروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان في نصف النهائي 

من المفترض أن يستضيف فريق بروسيا دورتموند الألماني نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في ألمانيا، على ملعب سيغنال إدونا بارك حيث تقام المباراة الأولى يوم الأربعاء الموافق 1 مايو المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، بينما ستقام مباراة الإياب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بروسيا دورتموند في ملعب حديقة الأمراء يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، حيث سيتم حسم المتأهل إلى المباراة النهائية.

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موعد المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن يقام نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم على أرضية ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك يوم 1 يونيو المقبل حيث سيسعى كل فريق للتتويج باللقب الغالي.

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