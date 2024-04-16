باريس يذيق برشلونة كأس الريمونتادا ويطير إلى نصف نهائي الأبطال

تأهل باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما اكتسح نظيره برشلونة بأربعة أهداف لهدف في إياب ربع نهائي المسابقة.

وكان لقاء الذهاب انتهى بنتيجة 3-2 للبارسا، قبل أن يقلب الفريق الفرنسي الطاولة ويتأهل بنتيجة 6-4 في مجموع اللقاءين ويضرب موعدًا مع بروسيا دوتموند الألماني.



الشوط الأول

تقدم رافينيا مبكرًا لبرشلونة بالدقيقة 12، بمتابعة جيدة داخل منطقة الجزاء بعد عرضية لامين يمال.



وأضاع ليفاندوفسكي الهدف الثاني، بالدقيقة 20 بعد تسديدة داخل منطقة الجزاء علت مرمى دوناروما.



ومنع تير شتيجن أول تهديد من سان جيرمان، بالدقيقة 27 بعد تسديدة لكيليان مبابي داخل منطقة الجزاء.



وانقلب اللقاء بالدقيقة 29 بعدما تعرض رونالد أراوخو بعد عركلته بركولا الذي انفرد بمرمى شتيجن.



وأدرك التعادل عثمان ديمبيلي بالدقيقة 40، بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء بعد عرضية باركولا.



وكاد ديمبيلي يسجل الثاني بالدقيقة الأخيرة من الشوط، لكن كرته مرت بقليل بجوار مرمى شتيجن.



الشوط الثاني

تمكن باريس من تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 54 بتسديدة قوية من فيتينيا من خارج منطقة الجزاء، وذلك بعدما تعادل في نهاية الشوط الأول.



وفي الدقيقة 61 تمكن كيليان مبابي من التقدم في النتيجة لباريس من ركلة جزاء.



وحاول البارسا بالدقيقة 71، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء من ليفاندوفسكي تصدى لها دوناروما.



وعاد رافينيا من مجهود فردي، بالدقيقة 77 بهجمة مرتدة لكن تسديدته مرت بقليل بجوار دوناروما.



وأنهى مبابي على اللقاء بالدقيقة قبل الأخيرة، بهدف داخل منطقة الجزاء بعد كرة أخطأ فيها كوندي في ابعادها من أمام مرماه.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة برشلونة، فشهد عودة المغربي أشرف حكيمي بعد غيابه عن مباراة الذهاب بسبب الإيقاف، فيما يقود الثلاثي كيليان مبابي، عثمان ديمبيلي، برادلي باركولا خط هجوم الفريق الباريسي.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - لوكاس هيرنانديز - نونو مينديش

خط الوسط: فابيان رويز - وارن زائير إيمري - فيتور فيريرا فيتينيا

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - برادلي باركولا - كيليان مبابي

تشكيل برشلونة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل برشلونة أمام باريس سان جيرمان، فشهد تواجد بيدري جونزاليس أساسيًا، فيما يقود الثلاثي لامين يامال، رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي خط الهجوم.

وجاء تشكيل برشلونة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جوليس كوندي - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - جواو كانسيلو

خط الوسط: فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان - بيدري جونزاليس

خط الهجوم: لامين يامال - رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي