السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 20-4-2024 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 20-4-2024 والقنوات الناقلة، محور اهتمام الملايين من المواطنين من عشاق الساحرة المستديرة، وذلك للاستمتاع بمشاهدة مباريات الدوريات العالمية والمحلية المقامة حاليا في مختلف دول العالم، ويتنافس فيها أفضل لاعبي رياضة كرة القدم.

مواعيد مباريات اليوم السبت 20-4-2024

نعرض لعشاق الساحرة المستديرة جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 20-4-2024 في كافة الدوريات العالمية والمحلية والتي جاءت كما يلي:-

مباريات كأس آسيا

موعد مباراة الأردن ضد كوريا الجنوبية في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

موعد مباراة البحرين ضد ماليزيا في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء.

مباريات الدوري الانجليزي

موعد مباراة كريستال بالاس ضد آرسنال في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا.

موعد مباراة برينتفورد ضد نوتنجهام فورست في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

txt

موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بتوقيت القاهرة

txt

ترتيب فرق مجموعة بحري في دوري القسم الثاني "ب " قبل مباريات اليوم

مباريات الدوري الإسباني

موعد مباراة رايو فاليكانو ضد لاس بالماس في تمام الساعة الثالثة عصرا.

موعد مباراة فياريال ضد ريال ماريكو في تمام الساعة الخامسة والربع مساء.

موعد مباراة فالنسيا ضد اتلتيك بيلباو في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

موعد مباراة سيلتا فيجو ضد ريال بيتيس في تمام الساعة العاشرة مساء.
 

مباريات الدوري الإيطالي

موعد مباراة روما ضد هيلاس فيرونا في تمام الساعة السابعة مساء.

موعد مباراة اودينيزي ضد ميلان في تمام الساعة العاشرة مساء.

مباريات الدوري الألماني

موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد كولن في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء.

موعد مباراة بوخوم ضد شتوتجارت في تمام الساعة الرابعة والنصف ظهرا.

موعد مباراة هايدنهايم ضد فولفسبورغ في تمام الساعة الرابعة والنصف ظهرا.

txt

مباريات دور المجموعات ببطولة أفريقيا للطائرة تختتم اليوم.. والدماطى يشيد بالتنظيم

txt

جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19-4-2024

القنوات الناقلة مباريات اليوم

يمكن مشاهدة مباريات السابقة عبر شاشة مجموعة قنوات بين سبورت القطرية Bein Sports والتي جاءت كما يلي:-


قناة بين سبورت 1

القمر الصناعي نايل سات.
التردد 10810.
معدل الاستقطاب أفقي.
معدل الترميز 27500.
معدل تصحيح الخطأ 2/3

قناة بين سبورت 2

القمر الصناعي نايل سات.
التردد 10810.
معدل الاستقطاب أفقي.
معدل الترميز 27500.
معدل تصحيح الخطأ 2/3.

اقرأ أيضاً 

موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بتوقيت القاهرة

مواعيد مباريات اليوم مباريات اليوم مباريات مباريات كأس آسيا مباريات الدوري الإنجليزي الدورى الانجليزى الدوري الاسباني الدورى الايطالى الدورى الألماني القنوات الناقلة بين سبورت

مواد متعلقة

موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بتوقيت القاهرة

الأكثر قراءة

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي لذوي الإعاقة

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى السبت 20-4-2024 فى مصر

عاجل.. بيان من الجيش الأمريكى بشأن قصف قاعدة عسكرية فى العراق

سعر الذهب اليوم السبت 20-4-2024 فى مصر للبيع والشراء

مدبولى يبدأ جولة تفقدية موسعة بمشروعات محافظتى بورسعيد ودمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان في الميزان (1- 2)

حسين دعسة

1+1=0.. أحيانًا علينا العودة.. المأساة غزة!

صفاء النجار

ثلاث قصص قصيرة جدًا

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

خالد حريب

عام على الحرب فى السودان.. لا غالب ولا مغلوب

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

صور

الصدمة تلاحق الجميع.. مشاهد من جنازة عمدة الدراما المصرية (صور)

عمدة الفنانين.. جنازة صلاح السعدنى

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازره الدموية فى اليوم 196 من العدوان على غزة

حماس تدعو للحشد والرباط فى المسجد الأقصى بدءًا من اليوم وحتى الإثنين

وزير الخارجية الإسرائيلى يشيد بالفيتو الأمريكى ضد العضوية الفلسطينية الكاملة بالأمم المتحدة