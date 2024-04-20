جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 20-4-2024 والقنوات الناقلة، محور اهتمام الملايين من المواطنين من عشاق الساحرة المستديرة، وذلك للاستمتاع بمشاهدة مباريات الدوريات العالمية والمحلية المقامة حاليا في مختلف دول العالم، ويتنافس فيها أفضل لاعبي رياضة كرة القدم.

مواعيد مباريات اليوم السبت 20-4-2024

نعرض لعشاق الساحرة المستديرة جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 20-4-2024 في كافة الدوريات العالمية والمحلية والتي جاءت كما يلي:-

مباريات كأس آسيا

موعد مباراة الأردن ضد كوريا الجنوبية في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

موعد مباراة البحرين ضد ماليزيا في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء.

مباريات الدوري الانجليزي

موعد مباراة كريستال بالاس ضد آرسنال في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا.

موعد مباراة برينتفورد ضد نوتنجهام فورست في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

مباريات الدوري الإسباني

موعد مباراة رايو فاليكانو ضد لاس بالماس في تمام الساعة الثالثة عصرا.

موعد مباراة فياريال ضد ريال ماريكو في تمام الساعة الخامسة والربع مساء.

موعد مباراة فالنسيا ضد اتلتيك بيلباو في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

موعد مباراة سيلتا فيجو ضد ريال بيتيس في تمام الساعة العاشرة مساء.



مباريات الدوري الإيطالي

موعد مباراة روما ضد هيلاس فيرونا في تمام الساعة السابعة مساء.

موعد مباراة اودينيزي ضد ميلان في تمام الساعة العاشرة مساء.

مباريات الدوري الألماني

موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد كولن في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء.

موعد مباراة بوخوم ضد شتوتجارت في تمام الساعة الرابعة والنصف ظهرا.



موعد مباراة هايدنهايم ضد فولفسبورغ في تمام الساعة الرابعة والنصف ظهرا.

القنوات الناقلة مباريات اليوم

يمكن مشاهدة مباريات السابقة عبر شاشة مجموعة قنوات بين سبورت القطرية Bein Sports والتي جاءت كما يلي:-



قناة بين سبورت 1

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 10810.

معدل الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 2/3

قناة بين سبورت 2

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 10810.

معدل الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 2/3.