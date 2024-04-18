الخميس 18 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18-4-2023

مباريات اليوم
مباريات اليوم

من الموضوعات التي تنال الكثير من البحث مواعيد مباريات كرة القدم والرياضات المختلفة التي تستقطب عشاق الرياضة، وعلى رأسها كرة القدم من مختلف دول العالم.

وننشر في التقرير التالي مواعيد  مباريات اليوم الخميس 18-4-2024، وعلى رأسها مباريات الدوري المصري المقامة بين عدد من الفرق. 

مواعيد مباريات الدوري المصري
 

مباراة الإسماعيلي ونادي زد الساعة 19:00.
مودرن فيوتشر وفاركو الساعة 19:00.
مباراة سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري الساعة 16:00.  

يمكن مشاهدة مباريات الدوري المصري من خلال قناة أون تايم سبورتس المتخصصة في نقل المباريات  لعشاق الساحرة المستديرة. 

تردد قنوات أون تايم سبورتس 

تردد قناة  أون تايم سبورت 1.  

التردد:11861.
معدل الترميز:27500. 
الاستقطاب: أفقي. 
معامل التصحيح: 5/6. 

تردد قناة أون تايم سبورت 2

التردد:11861. 
معدل الترميز:27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل التصحيح: 5/6. 

تردد قناة أون تايم سبورت 3
التردد:11861.
معدل الترميز:27500 .
الاستقطاب: أفقي
معامل التصحيح:5/6 .

تردد قناة أون تايم سبورت 4 
التردد:11861
معدل الترميز:27500
الاستقطاب:أفقي
معامل التصحيح:5/6 

تردد قناة أون تايم سبورت 5 

التردد:11861 
معدل الترميز:27500 
الاستقطاب: أفقي
معامل التصحيح: 5/6 

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 14-6-2024 فى دورى أبطال أوروبا

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16-4-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين

مباراة  الفتح والرائد الساعة 20:00.
مباراة الشباب   وأبها الساعة 20:00.
مباراة التعاون والخليج الساعة 17:00.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي


مباراة روما  وميلان الساعة 21:00.
مباراة وست هام يونايتد  وباير ليفركوزن الساعة 21:00.
مباراة أولمبيك مارسيليا وبنفيكا الساعة  21:00.
مباراة أتالانتا وليفربول الساعة  21:00.

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي


مباراة باوك سالونيكي وكلوب بروج الساعة 21:00.
مباراة فنرباهتشة  وأولمبياكوس الساعة 21:00.
مباراة ليل  وأستون فيلا الساعة 18:45.
مباراة فيورنتينا  وفيكتوريا بلزن الساعة 18:45.

مواعيد مباريات كأس شمال إفريقيا تحت 17 سنة


مباراة مصر  تحت 17 وتونس  تحت 17- الساعة 18:00.

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صندوق أسرار سيف الجزيرى.. صانع الفرحة بالبيت الأبيض فى مباريات الدربى الأخيرة (فيديوجراف)

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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16-4-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات مواعيد مباريات الدورى المصرى الخميس تردد قنوات أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري مباراة الإسماعيلي ونادي زد مودرن فيوتشر و فاركو

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