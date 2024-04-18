مواعيد مباريات اليوم الخميس 18-4-2023

من الموضوعات التي تنال الكثير من البحث مواعيد مباريات كرة القدم والرياضات المختلفة التي تستقطب عشاق الرياضة، وعلى رأسها كرة القدم من مختلف دول العالم.

وننشر في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الخميس 18-4-2024، وعلى رأسها مباريات الدوري المصري المقامة بين عدد من الفرق.

مواعيد مباريات الدوري المصري



مباراة الإسماعيلي ونادي زد الساعة 19:00.

مودرن فيوتشر وفاركو الساعة 19:00.

مباراة سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري الساعة 16:00.

يمكن مشاهدة مباريات الدوري المصري من خلال قناة أون تايم سبورتس المتخصصة في نقل المباريات لعشاق الساحرة المستديرة.

تردد قنوات أون تايم سبورتس

تردد قناة أون تايم سبورت 1.

التردد:11861.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورت 2

التردد:11861.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورت 3

التردد:11861.

معدل الترميز:27500 .

الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح:5/6 .

تردد قناة أون تايم سبورت 4

التردد:11861

معدل الترميز:27500

الاستقطاب:أفقي

معامل التصحيح:5/6

تردد قناة أون تايم سبورت 5

التردد:11861

معدل الترميز:27500

الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح: 5/6

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين

مباراة الفتح والرائد الساعة 20:00.

مباراة الشباب وأبها الساعة 20:00.

مباراة التعاون والخليج الساعة 17:00.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي



مباراة روما وميلان الساعة 21:00.

مباراة وست هام يونايتد وباير ليفركوزن الساعة 21:00.

مباراة أولمبيك مارسيليا وبنفيكا الساعة 21:00.

مباراة أتالانتا وليفربول الساعة 21:00.

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي



مباراة باوك سالونيكي وكلوب بروج الساعة 21:00.

مباراة فنرباهتشة وأولمبياكوس الساعة 21:00.

مباراة ليل وأستون فيلا الساعة 18:45.

مباراة فيورنتينا وفيكتوريا بلزن الساعة 18:45.

مواعيد مباريات كأس شمال إفريقيا تحت 17 سنة



مباراة مصر تحت 17 وتونس تحت 17- الساعة 18:00.