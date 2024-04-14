مباريات الدورى المصرى اليوم.. جدول مواعيد الأحد 14 /4 /2024

تشاهدون اليوم الأحد مباريات الدوري المصري ضمن جدول مباريات كرة القدم المقامة في الوقت الحالي والتي تستقطب جماهير الساحرة المستديرة حول العالم.

ننشر في التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 14 /4 /2024 وعلى رأسها مباريات الدوري المصري بين الإسماعيلي ومودرن فيوتشر وسيراميكا كليوبترا والمصري.

مواعيد مباريات الدوري المصري

الإسماعيلي ومودرن فيوتشر 19:00

سيراميكا كليوباترا والمصري 16:00

يمكن مشاهدة مباريات الدوري المصري من خلال قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

أرسنال وأستون فيلا 17:30

ليفربول وكريستال بالاس 15:00

وست هام يونايتد وفولام 15:00

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ريال سوسيدادو ألميريا 21:00

أتليتك بلباو وفياريال 18:30

غرناطة وديبورتيفو ألافيس 16:15

لاس بالماس وإشبيلية 14:00

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

إنتر وكالياري 20:45

أودينيزي وروما 18:00

ساسولو وميلان 15:00

نابولي وفروزينوني 12:30

مواعيد مباريات الدوري الألماني

باير ليفركوزن وفيردر بريمن 17:30

دارمشتات وفرايبورج 15:30

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

أوليمبيك ليون واستاد بريست 29 20:45

كليرمونت فوت ومونبلييه 15:00

لو هافر ونانت 13:00

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي

بنفيكا وموريرينسي 21:30

أروك وبوافيشتا 19:00

بورتيمونينسي وكاسا بيا 19:00

إشتريلا أمادورا وريو أفي 16:30

مواعيد مباريات الدوري التركي

فاتح كاراجومروك وفنرباخشة 18:00

هاتاي سبور وإسطنبول سبور 15:00

تشايكور ريزه سبور وأنطاليا سبور 15:00

بنديك سبور وباشاك شهير 12:30



مواعيد مباريات الدوري الهولندي

نيميجين وزفوله 20:00

أياكس وتفينتي 16:45

فورتونا سيتارد وفيينورد 14:30

أوتريخت وجو أهيد إيجلز 14:30

هيراكلس وهيرنفين 12:15