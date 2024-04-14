الأحد 14 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مباريات الدورى المصرى اليوم.. جدول مواعيد الأحد 14 /4 /2024

مباريات
مباريات

تشاهدون اليوم الأحد  مباريات الدوري المصري ضمن جدول مباريات كرة القدم المقامة في الوقت الحالي والتي تستقطب جماهير الساحرة المستديرة حول العالم.

 

ننشر في التقرير التالي جدول  مواعيد مباريات اليوم الأحد 14 /4 /2024  وعلى رأسها مباريات الدوري المصري بين الإسماعيلي ومودرن فيوتشر وسيراميكا كليوبترا والمصري.

 

مواعيد مباريات  الدوري المصري

الإسماعيلي ومودرن فيوتشر 19:00
سيراميكا كليوباترا والمصري 16:00

يمكن مشاهدة مباريات الدوري المصري من خلال قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات.


مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

أرسنال وأستون فيلا  17:30
ليفربول وكريستال بالاس  15:00
وست هام يونايتد وفولام 15:00

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ريال سوسيدادو ألميريا 21:00
أتليتك بلباو وفياريال 18:30
غرناطة وديبورتيفو ألافيس 16:15
لاس بالماس وإشبيلية 14:00

 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
إنتر وكالياري 20:45
أودينيزي وروما  18:00
ساسولو وميلان 15:00
نابولي وفروزينوني  12:30

جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 12-4-2024 وموعد مباراة الأهلى والزمالك القادمة

مواعيد مباريات الأسبوع السادس لمجموعة الصعود في دوري المحترفين

مواعيد مباريات الدوري الألماني

باير ليفركوزن وفيردر بريمن  17:30
دارمشتات وفرايبورج 15:30

 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

أوليمبيك ليون واستاد بريست 29 20:45
كليرمونت فوت ومونبلييه 15:00
لو هافر ونانت 13:00

 

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي
بنفيكا وموريرينسي  21:30
أروك وبوافيشتا 19:00
بورتيمونينسي وكاسا بيا 19:00
إشتريلا أمادورا وريو أفي 16:30

 

مواعيد مباريات الدوري التركي

فاتح كاراجومروك وفنرباخشة 18:00
هاتاي سبور وإسطنبول سبور 15:00
تشايكور ريزه سبور وأنطاليا سبور  15:00
بنديك سبور وباشاك شهير  12:30


مواعيد مباريات الدوري الهولندي

نيميجين وزفوله 20:00
أياكس وتفينتي  16:45
فورتونا سيتارد وفيينورد 14:30
أوتريخت وجو أهيد إيجلز  14:30
هيراكلس وهيرنفين 12:15

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