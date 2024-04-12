مواعيد مباريات الأسبوع السادس لمجموعة الصعود في دوري المحترفين

تعود مسابقة دوري المحترفين من جديد بعد التوقف خلال شهر رمضان وتقام مباريات الأسبوع السادس لمجموعة الصعود لدوري الأضواء والشهرة يوم الثلاثاء المقبل بعد قرار المسابقات بتأجيلها لمدة 24 ساعة نظرا لإقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في دوري نايل يوم الإثنين المقبل.

مواجهات الأسبوع السادس لمجموعة الصعود تشمل مباراتين في غاية القوة الأولى بين حرس الحدود وغزل المحلة والثانية بين لافيينا والسكة الحديد .

ويحتل غزل المحلة المركز الثاني برصيد 44 نقطة بفارق نقطة واحدة عن حرس الحدود الذي يتواجد في المركز الخامس لذلك المباراة حصيلتها ست نقاط وفي حالة فوز غزل المحلة سيرتفع رصيده إلى 47 نقطة ويتسع الفارق إلى أربع نقاط سيكون من الصعب على حرس الحدود تعويضها في الأسابيع الثلاثة المتبقية.

وفي حالة فوز حرس الحدود سيرتفع رصيده إلى 46 نقطة ويتقدم على غزل المحلة بفارق نقطة وينعش أماله في الصعود للدوري الممتاز.. وإذا انتهت المباراة بالتعادل سيكون ذلك في مصلحة لافيينا ووادي دجلة إذا فازا على السكة الحديد وطنطا.

أيضا تمثل مباراة لافيينا والسكة الحديد أهمية كبيرة للفريقين حيث يتواجد لافيينا في المركز الثالث برصيد 43 نقطة متساويا مع وادي دجلة وحرس الحدود ويحتل السكة الحديد المركز السادس برصيد 37 نقطة ولابدي أمامه سوى الفوز والوصول للنقطة 40 وانتظار تعثر وادي دجلة أمام طنطا وانتهاء مباراة حرس الحدود وغزل المحلة بالتعادل.

وفي حالة فوز لافيينا سيرتفع رصيده إلى 46 نقطة ويبتعد السكة الحديد نهائيا عن المنافسة.

مواعيد مباريات الأسبوع السادس لمجموعة الصعود

الثلاثاء 16 أبريل 2024

حرس الحدود × غزل المحلة الثالثة والنصف عصرا

القناة × بروكسي الثالثة والنصف عصرا

طنطا × وادي دجلة الثالثة والنصف عصرا

بتروجت × راية الثالثة والنصف عصرا

لافيينا × السكة الحديد الثالثة والنصف عصرا.