5 فرق تتنافس على البقاء في دوري المحترفين بعد هبوط التعدين والمقاصة والنجوم

تستأنف مباريات مجموعة الهبوط بمسابقة دوري المحترفين يوم 16 إبريل المقبل، في ظل منافسة ساخنة بين خمسة فرق يهبط منها فريق واحد لدوري القسم الثاني "ب".

3 فرق هبطت رسميا

وقبل انطلاق مواجهات الجولة السادسة تأكد هبوط ثلاثة فرق لدوري القسم الثاني "ب" وهى النجوم "17نقطة" والمقاصة "12 نقطة" والنصر للتعدين سبع نقاط " ويحتل أبوقير للأسمدة المركز الأول برصيد 36 نقطة يليه بترول أسيوط 35 نقطة وأسوان والاتصالات ولكل منهما 32 نقطة ودكرنس 29 نقطة ومكادي 23 نقطة والجمهورية شبين 21 نقطة.

ويعتبر الجمهورية شبين الأقرب للهبوط للقسم الثاني "ب "لأنه في حالة فوزه بمبارياته الأربع المتبقية سيصل رصيده إلى 33 نقطة كما أن فرصة مكادي صعبة لأنه في حالة فوزه بمبارياته المتبقية سيصل رصيده إلى 35 نقطة لذلك المنافسة الحقيقية تنحصر بين خمسة فرق هى أبوقي للأسمدة وبترول أسيوط وأسوان والاتصالات ودكرنس.

مواجهات مباشرة تحسم الصراع

وتشهد الجولات الأربع المتبقية مواجهات مباشرة بين الفرق التي تسعى للبقاء حيث يلتقي الاتصالات مع بترول أسيوط في الجولة السادسة وبترول أسيوط مع أسوان في الجولة السابعة ودكرنس مع أبوقير للأسمدة في الجولة الثامنة وأبوقير للأسمدة مع الاتصالات في الجولة التاسعة والأخيرة.

فريق بترول أسيوط

ويملك أبوقير للأسمدة فرصة ذهبية لحسم بقاءه مبكرا لأنه سيلتقي في الجولتين السادسة والسابعة مع فريقين هبطا رسميا للقسم الثاني "ب " وهما النصر للتعدين والمقاصة وفي حالة فوز أبوقير للأسمدة بالمباراتين سيرتفع رصيده إلى 42 نقطة وهو رصيد لايمكن أن يصل إليه دكرنس الذي يحتل المركز الخامس ويتبقي لفريق أبوقير للأسمدة مباراتين مع دكرنس والاتصالات في الجولتين الثامنة والتاسعة.

ويتبقي لبترول أسيوط أربع مباريات مع الاتصالات وأسوان والنجوم والنصر للتعدين بينما يلعب أسوان مع النجوم وبترول أسيوط ومكادي والجمهورية شبين.

وسيلعب الاتصالات مع بترول أسيوط ومكادي والجمهورية شبين وأبوقير للأسمدة وأخيرا سيلعب دكرنس مع مكادي والجمهورية شبين وأبوقير للأسمدة والمقاصة.