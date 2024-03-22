الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

السكة الحديد يواجه بلدية المحلة والسويس استعدادًا لعودة دورى المحترفين

مباراة السكة الحديد
مباراة السكة الحديد الودية مع أورنج

استقر الجهاز الفني لفريق السكة الحديد بقيادة تامر رياض على برنامج الفريق خلال شهر رمضان استعدادًا لعودة مسابقة دوري المحترفين يوم 15 أبريل المقبل.

ويتضمن برنامج السكة الحديد خوض عدد من المباريات الودية بدأها أمس بالفوز على فريق أورنچ أحد أندية القسم الثالث بمجموعة الجيزة بثلاثة أهداف مقابل هدف وسجل للسكة الحديد محمد ريعو "هدفين" وسعيد كمال هدفًا من ركلة جزاء ويلتقي السكة الحديد مع بلدية المحلة غدا "السبت" ثم يواجه منتخب السويس يوم الخميس القادم.

ويسعى تامر رياض المدير الفني للسكة الحديد لاستغلال المباريات لعلاج الأخطاء وتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا والاستعداد بقوة لاستئناف دوري المحترفين، خاصة أن الفريق ما زال لديه أمل في المنافسة على الصعود للدوري الممتاز.

ويحتل السكة الحديد المركز السادس في جدول مجموعة الصعود بدوري المحترفين برصيد 37 نقطة بفارق سبع نقاط عن غزل المحلة الذي يحتل المركز الثاني وبفارق ست نقاط عن فرق لافيينا ووادي دجلة وحرس الحدود التي تساوي في المركز الثاني.

ويتبقي للسكة الحديد أربع مباريات أمام لافيينا وطنطا والقناة وبتروجت.

من ناحية أخرى واصلت فرق دوري المحترفين خوض المباريات الودية خلال فترة التوقف الحالية وتعادل القناة مع كهرباء الإسماعيلية بهدف لكل منهما وفاز بروكسي على أبوالمطامير 4-1 وفاز دكرنس على منية النصر 5-1 وسجل الأهداف أحمد حسني "هدفين" وساليسو مبارك ومعتز إبراهيم وكاظم صبري وفاز طنطا على عثماثون 5-1، وسجل الأهداف ممادو رشيد "هدفين" وبوجي  محمد كرم وأقطاي عبدالله.

دوري المحترفين السكة الحديد تامر رياض بلدية المحلة منتخب السويس

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