دورى المحترفين.. لافيينا يواجه البنك الأهلى والترسانة وديا وطنطا يعود للتدريات غدا

بدأت أندية مجموعة الصعود في دوري المحترفين العودة للتدريبات استعدادا لخوض مباريات ودية خلال فترة توقف الدوري الحالية التي تستمر حتى نهاية عيد الفطر المبارك.

ويستأنف الفريق الأول لنادى لافيينا تدريباته غدا "السبت" بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني بقيادة أحمد صلاح للاعبين عقب الفوز على فريق وادى دجلة في الجولة الخامسة لمجموعة الصعود في المرحلة النهائية .

ومن المقرر أن يخوض فريق لافيينا مبارتين خلال فترة توقف الدوري في شهر رمضان المبارك الأولى مع البنك الأهلي يوم 21 مارس والثانية مع الترسانة يوم 28 مارس الجاري .

وفي السكة الحديد يستأنف الفريق تدريباته اليوم بقيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة تامر رياض الذي تولى المسئولية بعد رحيل أمير عزمي مجاهد واعتمد مجلس إدارة نادي السكة الحديد تشكيل الجهاز المعاون لـ تامر رياض ويضم محمود سعيد مدربا عاما وهيثم عوض مدربا ووائل خليفة مدربا لحراس المرمى وأحمد عرفة مخطط أحمال وأحمد نبيل محلل أداء وحمادة الدالي المدير الإداري ومحمد طعيمة مدير شئون اللاعبين وأحمد كوشي اداريا وأحمد رأفت مدير التعاقدات و محمد أسامة طبيب الفريق ومحمد اللبيني اخصائي تأهيل.

ويغيب عن تدريبات السكة الحديد المهاجم جون إيفيري لانضمامه لمنتخب كينيا خلال فترة الأجندة الدولية الحالية .

طنطا يعود غدا إلى التدريبات

ويعود فريق طنطا للتدريبات غدا " السبت " وأكد عمرو أنور المدير الفني لفريق طنطا أن المباريات الأربع المتبقية للفريق في المرحلة النهائية تعتبر مباريات كؤوس لا تقبل سوى الفوز حتى يرفع الفريق رصيده إلى 47 نقطة وينتظر نتائج الفرق الأخرى.

ويحتل طنطا المركز السابع برصيد 35 نقطة متساويا مع راية وبروكسي بفارق 8 نقاط عن فرق لافيينا ووادي دجلة وحرس الحدود التي تتساوى في المركز الثالث ولكل منهم 43 نقطة.