الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دورى المحترفين.. مباراة قمة بين غزل المحلة وبتروجت والسكة الحديد يواجه حرس الحدود

غزل المحلة تعادل
غزل المحلة تعادل في مباراته الأخيرة مع السكة الحديد الحديد

يستضيف غزل المحلة فريق بتروجت ويحل حرس الحدود ضيفا على فريق السكة الحديد في الثالثة والنصف عصر اليوم في الأسبوع الخامس لمجموعة الصعود في المرحلة الأخيرة لمسابقة دوري المحترفين .

مباراة قمة بين غزل المحلة وبتروجت

في مباراة القمة المنتظرة يحل بتروجت المتصدر برصيد 53 نقطة بققيادة السيد عيد ضيفا على فريق غزل المحلة الثالث برصيد 43 نقطة بقيادة أحمد عيد عبد الملك.

ويحتاج بتروجت إلى تسع نقاط يفوز بها أويفقدها ووادي دجلة وغزل المحلة في المباريات الخمس المتبقية لكل فريق لذلك يعتبر بتروجت الأقرب للصعود للدوري الممتاز؟ ولم يعرف الفريقان طعم الهزيمة في المرحلة الأخيرة، وجمع بتروجت 8 نقاط بالفوز على طنطا والقناة والتعادل مع حرس الحدود ولافيينا.

و جمع غزل المحلة 8 نقاط أيضا بالفوز على طنطا والقناة والتعادل مع وادي دجلة والسكة الحديد، ويسعى للفوز للانفراد بالمركز الثاني في حالة تعثر وادي دجلة أمام لافيينا أما في حالة الهزيمة فسيتأزم موقف الفريق.

أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لفريق غزل المحلة اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم: عمرو شعبان ومحمود الحضري وأحمد فوزي وبسام وليد وأحمد رفعت ريفو وعبد الرحيم عموري وعلي عباس بيسو ويحيى زكريا ومحمود عبد العزيز وأحمد طارق وأحمد كاستيلو والكومي وخالد الأخميمي ومحمود مسعد وإسلام مجدي ومحمد جابر وأسامة خليل وتشارلز باسي وفارس نيمار ورجب مارو وعبده يحيى وأحمد سالم.

وشهدت القائمة عودة محمود عبد العزيز ورجب مارو بينما يغيب عمرة الجزار للإيقاف لحصوله على ثلاثة انذارات.

يدير المباراة هيثم عثمان ويساعده كيرلس نزيه وهشام صبري ومعهم أحمد العباسي حكما رابعا.

مباراة الأمل الأخير للسكة الحديد 

وفي ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة يستضيف السكة الحديد السادس برصيد 36 نقطة بقيادة أمير عزمي مجاهد فريق حرس الحدود الرابع برصيد 42 نقطة بقيادة محمد مكي، ويرفع الفريقان شعار لابديل عن الفوز الذي يعني للسكة الحديد الوصول للنقطة 39 وتقليص الفارق مع غزل المحلة إذا تعثر أمام بتروجت، ويعني لحرس الحدود الوصول للنقطة 45 والصعود للمركز الثاني في حالة تعثر وادي دجلة وغزل المحلة.

وجمع حرس الحدود ست نقاط من المباريات الأربع التي خاضها في المرحلة الأخيرة بالفوز على بروكسي والتعادل مع بتروجت وراية ووادي دجلة، بينما جمع السكة الحديد سبع نقاط بالفوز على راية وبروكسي والتعادل مع غزل المحلة والهزيمة أمام وادي دجلة.

يدير المباراة محمود حسين ويساعده محمود دين ومحمد أبورحاب ومعهم عبد الكريم نصار حكما رابعا.

دوري المحترفين غزل المحله فريق بتروجت حرس الحدود السكة الحديد

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