الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

شبين يواجه التعدين والمقاصة يستضيف بترول أسيوط ومكادي يلتقي أبوقير في دوري المحترفين

فريق الجمهورية شبين
فريق الجمهورية شبين

يستضيف الجمهورية شبين فريق النصر للتعدين ويحل مكادي ضيفًا على أبوقير للأسمدة، ويلتقي المقاصة مع بترول أسيوط في الثالثة والنصف عصر اليوم في الأسبوع الرابع لمجموعة الهبوط في المرحلة الأخيرة لمسابقة دوري المحترفين.

الجمهورية شبين يواجه النصر للتعدين

في ملعبه يستضيف الجمهورية شبين السابع برصيد 18 نقطة بقيادة أبوالعينين شحاتة فريق النصر للتعدين الأخير برصيد سبع نقاط والذي هبط رسميا لدوري القسم الثاني "ب".

وجمع الجمهورية شبين أربع نقاط من المباريات الثلاث التي خاضها في المرحلة الأخيرة بالفوز على النجوم والتعادل مع بترول أسيوط والهزيمة أمام مكادي، ويرفع شعار لابديل عن الفوز والوصول للنقطة 21 وانعاش أماله في البقاء خاصة إذا خسر الاتصالات أمام أسوان.

يدير المباراة إسلام أبوشنب ويساعده يعاونه منصور حسن وعلي علاء السروي ومعهم عمرو رمضان حكما رابعًا.

مكادي في مهمة صعبة أمام أبوقير للأسمدة

وفي الإسكندرية يستضيف أبوقير للأسمدة الثاني برصيد 30 نقطة فريق مكادي السادس برصيد 20 نقطة بقيادة نبيل محمود .

وجمع أبوقير للأسمدة خمس نقاط من المباريات الثلاث التي خاضها في المرحلة الأخيرة بالفوز على النجوم والتعادل مع أسوان وبترول أسيوط وجمع مكادي خمس نقاط أيضا بالفوز على الجمهورية شبين والتعادل مع النصر للتعدين وبترول أسيوط، ويسعى مكادي للفوز والوصول للنقطة 23 وانتظار خسارة الاتصالات أمام أسوان لتقلليص الفارق مع الاتصالات إلى خمس نقاط.

يدير المباراة  حسام عزب ويساعده أيمن دعبس وعماد الشامي ومعهم محمد عبدالحافظ حكما رابعا.

فريق مكادي

مباراة هادئة بين المقاصة وبترول أسيوط 

وفي ملعب الأسيوطي سبورت يحل بترول أسيوط متصدر مجموعة الهبوط برصيد 31 نقطة بقيادة أحمد عبد المقصود ضيفا على فريق المقاصة التاسع برصيد 12 نقطة بقيادة طارق حجاج.

وجمع بترول أسيوط ثلاث نقاط من المباريات الثلاث التي خاضها في الجولة الأخيرة بالتعادل مع مكادي والجمهورية شبين وأبوقير للأسمدة وجمع المقاصة ثلاث نقاط أيضا بالفوز على الاتصالات والهزيمة أمام أسوان والنجوم وفي حالة هزيمة المقاصة سيهبط رسميا لدوري القسم الثاني "ب" .

يدير المباراة مصطفى مدحت ويساعده أحمد زغلول ومحمد القراقصي ومعهم عبدالحكيم ناصر حكما رابعا.

دوري المحترفين الجمهورية شبين مكادي أبوقير للأسمدة بترول أسيوط

مواد متعلقة

ترتيب فرق مجموعة الهبوط في دوري المحترفين ومواعيد مباريات الأسبوع الرابع

صدام فرق المقدمة يشعل مباريات الأسبوع الخامس لمجموعة الصعود في دوري المحترفين

دوري المحترفين..غزل المحلة يخطف التعادل من السكة الحديد وبتروجت يهزم القناة

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

آخر ما بحثت عنه نيرة طالبة العريش على جوجل.. صدمة لأسرتها

عاجل.. تاجر يكشف مفاجأة عن أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 5-3-2024 فى مصر بالجنيه المصري والدولار

عاجل| لديهما 5 أولاد.. حقيقة زفاف رونالدو وجورجينا غدا بالرياض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

محرقة غزة.. جيش الاحتلال يواصل إبادة الفلسطينيين لليوم 151 تواليًا

سفير إسرائيل يطالب بعدم المشاركة فى اجتماعات وزراء حكومة الحرب فى واشنطن

مسئول بحكومة الاحتلال: "جانتس لا يمثل" إسرائيل فى زيارة الولايات المتحدة