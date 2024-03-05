شبين يواجه التعدين والمقاصة يستضيف بترول أسيوط ومكادي يلتقي أبوقير في دوري المحترفين

يستضيف الجمهورية شبين فريق النصر للتعدين ويحل مكادي ضيفًا على أبوقير للأسمدة، ويلتقي المقاصة مع بترول أسيوط في الثالثة والنصف عصر اليوم في الأسبوع الرابع لمجموعة الهبوط في المرحلة الأخيرة لمسابقة دوري المحترفين.

الجمهورية شبين يواجه النصر للتعدين

في ملعبه يستضيف الجمهورية شبين السابع برصيد 18 نقطة بقيادة أبوالعينين شحاتة فريق النصر للتعدين الأخير برصيد سبع نقاط والذي هبط رسميا لدوري القسم الثاني "ب".

وجمع الجمهورية شبين أربع نقاط من المباريات الثلاث التي خاضها في المرحلة الأخيرة بالفوز على النجوم والتعادل مع بترول أسيوط والهزيمة أمام مكادي، ويرفع شعار لابديل عن الفوز والوصول للنقطة 21 وانعاش أماله في البقاء خاصة إذا خسر الاتصالات أمام أسوان.

يدير المباراة إسلام أبوشنب ويساعده يعاونه منصور حسن وعلي علاء السروي ومعهم عمرو رمضان حكما رابعًا.

مكادي في مهمة صعبة أمام أبوقير للأسمدة

وفي الإسكندرية يستضيف أبوقير للأسمدة الثاني برصيد 30 نقطة فريق مكادي السادس برصيد 20 نقطة بقيادة نبيل محمود .

وجمع أبوقير للأسمدة خمس نقاط من المباريات الثلاث التي خاضها في المرحلة الأخيرة بالفوز على النجوم والتعادل مع أسوان وبترول أسيوط وجمع مكادي خمس نقاط أيضا بالفوز على الجمهورية شبين والتعادل مع النصر للتعدين وبترول أسيوط، ويسعى مكادي للفوز والوصول للنقطة 23 وانتظار خسارة الاتصالات أمام أسوان لتقلليص الفارق مع الاتصالات إلى خمس نقاط.

يدير المباراة حسام عزب ويساعده أيمن دعبس وعماد الشامي ومعهم محمد عبدالحافظ حكما رابعا.

فريق مكادي

مباراة هادئة بين المقاصة وبترول أسيوط

وفي ملعب الأسيوطي سبورت يحل بترول أسيوط متصدر مجموعة الهبوط برصيد 31 نقطة بقيادة أحمد عبد المقصود ضيفا على فريق المقاصة التاسع برصيد 12 نقطة بقيادة طارق حجاج.

وجمع بترول أسيوط ثلاث نقاط من المباريات الثلاث التي خاضها في الجولة الأخيرة بالتعادل مع مكادي والجمهورية شبين وأبوقير للأسمدة وجمع المقاصة ثلاث نقاط أيضا بالفوز على الاتصالات والهزيمة أمام أسوان والنجوم وفي حالة هزيمة المقاصة سيهبط رسميا لدوري القسم الثاني "ب" .

يدير المباراة مصطفى مدحت ويساعده أحمد زغلول ومحمد القراقصي ومعهم عبدالحكيم ناصر حكما رابعا.