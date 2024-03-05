الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دوري المحترفين.. الاتصالات يستضيف أسوان ودكرنس يواجه النجوم في مجموعة الهبوط

فريق أسوان
فريق أسوان

يحل أسوان ضيفا على فريق الاتصالات ويستضيف دكرنس فريق النجوم في الثالثة والنصف عصر اليوم في الأسبوع الرابع لمجموعة الهبوط في المرحلة الأخيرة لمسابقة دوري المحترفين.

مواجهة مصيرية بين الاتصالات وأسوان 

في ستاد السلام يستضيف الاتصالات الرابع برصيد 28 نقطة بقيادة هاني العقبي فريق أسوان الثالث برصيد 29 نقطة بقيادة هشام زكريا .

المباراة مهمة للفريقين وأيضا للفريق التي تليهم في جدول الترتيب والفائز بالنقاط الثلاث سيقطع خطوة كبيرة نحو البقاء في دوري المحترفين .

وجمع الاتصالات أربع نقاط من المباريات الثلاث التي خاضها في المرحلة الأخيرة بالفوز على النصر للتعدين والتعادل مع دكرنس والهزيمة أمام المقاصة ويسعى للفوز والوصول للنقطة 31 .

في المقابل جمع فريق أسوان سبع نقاط من المباريات الثلاث الت خاضها في المرحلة الأخيرة بالفوز على المقاصة ودكرنس والتعادل مع أبوقير للأسمدة ويسعى للفوز والوصول للنقطة 32.

يدير المباراة جلال أحمد ويساعده هشام ومحمد مصطفى إسماعيل ومعهم جمال الجندي حكما رابعا.

دكرنس يسعى للفوز على النجوم

وفي ملعبه يستضيف دكرنس الخامس برصيد 25 نقطة بقيادة حسن موسي فريق النجوم الثامن برصيد 16 نقطة.

وجمع دكرنس أربع نقاط من المباريات الثلاث التي خاضها في المرحلة الأخيرة بالفوز على النصر للتعدين والتعادل مع الاتصالات والهزيمة أمام أسوان بينما جمع النجوم ثلاث نقاط من الفوز على المقاصة والهزيمة أمام الجمهورية شبين وأبوقير للأسمدة .

وفي حالة فوز دكرنس سيرتفع رصيده إلى 28 نقطة وإذا فاز النجوم سيصل للنقطة 19 وينظر الفريقان انتهاء مباراة الاتصالات وسوان بالتعادل أو فوز أسوان أما التعادل فلن يفيد دكرنس والنجوم وسيكون في مصلحة الاتصالات وأسوان.

يدير المباراة أحمد ناصر ويساعده يارا عاطف وجمالات أحمد ومعهم  أحمد جمال شاهين حكما رابعا.

دوري المحترفين أسوان الاتصالات دكرنس فريق النجوم

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