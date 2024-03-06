الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دوري المحترفين.. لافيينا يهزم حرس الحديد والسكة الحديد يتعادل مع حرس الحدود

فريق لافيينا
فريق لافيينا

اشتعلت المنافسة على المركزين الثاني والثالث في مجموعة الصعود بالمرحلة الأخيرة لمسابقة دوري المحترفين بعد فوز لافيينا على وادي دجلة وتعادل السكة الحديد مع حرس الحدود وفوز راية على القناة وبروكسي على طنطا في المباريات التي أقيمت اليوم في الأسبوع الخامس.

في ستاد السلام  فاز لافيينا على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أدارها الحكم محمد ناصر عباس ليرتفع رصيد لافيينا إلى 43 نقطة ويتوقف رصيد وادي دجلة عند 43 نقطة ..انتهى الشوط الأول بتقدم لافيينا بهدف سجله يوسف فهيد في الدقيقة 35 وفي الشوط الثاني سجل عمر عدلي هدف التعادل لوادي دجلة في الدقيقة 51 وبعد الهدف بدقيقة سجل محمد أشرف هدف الفوز لفريق لافيينا .

وفي العاصمة الإدارية تعادل السكة الحديد وحرس بدون أهداف في المباراة التي أدارها الحكم محمود حسين ليرتفع رصيد حرس الحدود إلى 43 نقطة ويرتفع رصيد السكة الحديد إلى 37 نقطة.

وفاز بروكسي على طنطا بهدف سجله محمد حمبوزو في الدقيقة التاسعة في المباراة التي أدارها الحكم علاء صبري ليرتفع رصيد بروكسي إلى 35 نقطة ويتوقف رصيد طنطا عند 35 نقطة.

وفي ملعب حرس الحدود بالإسكندرية فاز راية على القناة بهدف سجله عمر جمعة في الدقيقة 74 ليرتفع رصيد راية إلى 35 نقطة ويتوقف رصيد القناة عند 28 نقطة .

دوري المحترفين لافيينا وادي دجلة السكة الحديد حرس الحدود

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