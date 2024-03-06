بتروجت يتعادل مع غزل المحلة 2-2 ويقترب من الصعود للدوري الممتاز

اقترب فريق بتروجت من الصعود للدوري الممتاز بعد تعادله مع غزل المحلة بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت بملعب غزل المحلة في الأسبوع الخامس لمجموعة الصعود في دوري المحترفين بتقدم بتروجت بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيد بتروجت إلى 54 نقطة ويرتفع رصيد غزل المحلة إلى 44 نقطة .

جاء الشوط الأول حماسيا وانتهى بتقدم بتروجت 2-1 رغم أن الدقيقة 11 شهدت هدفا لغزل المحلة عندما مرر بسام وليد كرة عرضية سددها أحمد رفعت ريفو برأسه داخل المرمى .

تعادل بتروجت في الدقيقة 24 عندما مرر وينفول كوبينا كرة عرضية سددها إسماعيل بامبا برأسه داخل المرمى وفي الدقيقة 29 مرر أحمد بحبح كرة طولية في عمق دفاع غزل المحلة هيأها رشاد المتولي لإسماعيل باميا الذي سددها أرضية على يمين عمرو شعبان مسجلا الهدف الثاني لبتروجت .

في بداية الشوط الثاني دفع أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لغزل المحلة بأسامة خليل بدلا من أحمد سالم وهاجم غزل المحلة وأهدر عبده يحيى فرصة من انفراد بالحارس محمد أبوالنجا.

في الدقيقة 58 وصلت الكرة لمحمد جابر في الجناح الأيمن مررها عرضية وسددها عبده يحيى برأسه ضعيفة لكنها تخطت الحارس وسكنت الشباك لتعلن عن هدف التعادل لغزل المحلة .

تواصلت سيطرة غزل المحلة أهدر محمد جابر فرصة مؤكدة عندما انفرد بالحارس محمد أبوالنجا، وسدد الكرة "لوب" من فوقه لكنها مرت فوق العارضة .

في الدقيقة 81 بتوفيق توفيق ومروان النجار بدلا من أحمد رضا وسامح إبراهيم، ورد أحمد عيد عبد الملك بإشراك محمد الكومي وعبد الرحيم عموري بدلا من محمد جابر ويحيى زكريا وفي الدقيقة 89 دفع أحمد عيد عبد الملك بتشارلز باسي بدلا من أحمد رفعت ريفو واحتسب الحكم هيثم عثمان خمس دقائق وقت بدل ضائع كاد خلالها غزل المحلة أن يدرك التعادل لولا تألق محمد أبوالنجا، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2 .