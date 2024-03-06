الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بتروجت يتعادل مع غزل المحلة 2-2 ويقترب من الصعود للدوري الممتاز

فريق بتروجت
فريق بتروجت

اقترب فريق بتروجت من الصعود للدوري الممتاز بعد تعادله مع غزل المحلة بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت بملعب غزل المحلة في الأسبوع الخامس لمجموعة الصعود في دوري المحترفين بتقدم بتروجت بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيد بتروجت إلى 54 نقطة ويرتفع رصيد غزل المحلة إلى 44 نقطة .

جاء الشوط الأول حماسيا وانتهى بتقدم بتروجت 2-1  رغم أن الدقيقة 11 شهدت هدفا لغزل المحلة عندما مرر بسام وليد كرة عرضية سددها أحمد رفعت ريفو برأسه داخل المرمى .

تعادل بتروجت في الدقيقة 24  عندما مرر وينفول كوبينا كرة عرضية سددها إسماعيل بامبا برأسه داخل المرمى وفي الدقيقة 29 مرر أحمد بحبح كرة طولية في عمق دفاع غزل المحلة هيأها رشاد المتولي لإسماعيل باميا الذي سددها أرضية على يمين عمرو شعبان مسجلا الهدف الثاني لبتروجت .

في بداية الشوط الثاني دفع أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لغزل المحلة بأسامة خليل بدلا من أحمد سالم وهاجم غزل المحلة وأهدر عبده يحيى فرصة من انفراد بالحارس محمد أبوالنجا.

في الدقيقة 58 وصلت الكرة لمحمد جابر في الجناح الأيمن مررها عرضية وسددها عبده يحيى برأسه ضعيفة لكنها تخطت الحارس وسكنت الشباك لتعلن عن هدف التعادل لغزل المحلة .

تواصلت سيطرة غزل المحلة أهدر محمد جابر فرصة مؤكدة عندما انفرد بالحارس محمد أبوالنجا، وسدد الكرة "لوب" من فوقه لكنها مرت فوق العارضة .

في الدقيقة 81 بتوفيق توفيق ومروان النجار بدلا من أحمد رضا وسامح إبراهيم، ورد أحمد عيد عبد الملك بإشراك محمد الكومي وعبد الرحيم عموري بدلا من محمد جابر ويحيى زكريا وفي الدقيقة 89 دفع أحمد عيد عبد الملك بتشارلز باسي بدلا من أحمد رفعت ريفو واحتسب الحكم هيثم عثمان خمس دقائق وقت بدل ضائع كاد خلالها غزل المحلة أن يدرك التعادل لولا تألق محمد أبوالنجا، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2 .

دوري المحترفين بتروجت غزل المحله احمد عيد عبد الملك محمد أبوالنجا

مواد متعلقة

الشوط الأول.. بتروجت يتقدم على غزل المحلة والسكة الحديد يتعادل مع حرس الحدود

دورى المحترفين.. مباراة قمة بين غزل المحلة وبتروجت والسكة الحديد يواجه حرس الحدود

دوري المحترفين.. الاتصالات يستضيف أسوان ودكرنس يواجه النجوم في مجموعة الهبوط

الأكثر قراءة

عاجل| فايننشال تايمز: الإجراءات الاقتصادية تؤكد انتهاء الأزمة فى مصر

9.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولى لمصر

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

عطل فنى يضرب فيسبوك

تراجع التضخم لأدنى مستوياته.. توقعات متفائلة بشأن تبعات قرارات "المركزى"

مخاوف من "انفجار القدس" فى رمضان.. أوضاع "سر اشتعال حرب غزة" تُرعب العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

إبراهيم داود

كتاب البيوت

عبد الرحيم طايع

هكذا أحببت الوطن

مدحت بشاى

وكأنه!!

وائل لطفي

ما جريمة هذه الفتاة؟

ماجد حبته

رسالة سلام مصرية أرمينية

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبرى: إصابة قوة خاصة من نخبة جيش الاحتلال ونقلها للمستشفيات

سرايا القدس: استهدفنا ناقلة جند صهيونية جنوب حي الزيتون بغزة

ترامب يخرج عن صمته بشأن العدوان الإسرائيلى على غزة.. ماذا قال؟