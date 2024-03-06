الشوط الأول.. بتروجت يتقدم على غزل المحلة والسكة الحديد يتعادل مع حرس الحدود

انتهى الشوط الأول من مباراة غزل المحلة وبتروجت المقامة بملعب غزل المحلة في الأسبوع الخامس لمجموعة الصعود في دوري المحترفين بتقدم بتروجت بهدفين مقابل هدف .

جاء الشوط الأول سريعا حماسيا من الفريقين وكان غزل المحلة الأفضل طوا ال20 دقيقة الأولى وفي الدقيقة 11 مرر بسام وليد كرة عرضية سددها أحمد رفعت ريفو برأسه داخل المرمى كسجلا هدف التقدم لغزل المحلة.

بعد الهدف دخل بتروجت أجواء المباراة وفي الدقيقة 24 مرر وينفول كوبينا كرة عرضية سددها إسماعيل بامبا برأسه داخل المرمى مسجلا هدف التعادل لبتروجت.

بعد الهدف دانت السيطرة لفريق بتروجت وفي الدقيقة 29 مرر أحمد بحبح كرة طولية في عمق دفاع غزل المحلة هيأها رشاد المتولي لإسماعيل باميا الذي سددها أرضية على يمين عمرو شعبان مسججلا الهدف الثاني لبتروجت .

احتسب الحكم هيثم عثمان أربع دقائق وقت بدل ضائع في الدقيقة الأولى منها انكلق سامح إبراهيم في الجانب الأيسر ودخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية تصدى لها الحارس عمرو شعبان لينتهى الشوط الأول بتقدم بترروجت 2-1 .

وفي ستاد السلام انتهى الشوط الأول من مباراة وادي دجلة ولافيينا بتقدم لافيينا بهدف سجله يوسف فهيد في الدقيقة 35 .

وفي العاصمة الإدارية انتهى الشوط الأول من مباراة السكة الحديد وحرس الحدود بالتعادل بدون أهداف.

وانتهى الشوط الأول من مباراة بروكسي وطنطا بتقدم بروكسي بهدف سجله محمد حمبوزو في الدقيقة التاسعة .

وفي ملعب حرس الحدود بالإسكندرية انتهى الشوط الأول من مباراة راية والقناة بالتعادل بدون أهداف.