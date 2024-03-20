استعدادًا لعودة دوري المحترفين.. دجلة يواجه الإسماعيلي ولافيينا يلتقي البنك الأهلي

تسعى أندية مجموعة الصعود في دوري المحترفين للاستفادة من فترة توقف الدوري في شهر رمضان المبارك وتجهيز لاعبيها فنيا وبدنيا عن طرق خوض عدد من المباريات الودية استعدادًا لعودة المسابقة يوم 15 أبريل المقبل.

في وادي دجلة وضع الجهاز الفني للفريق بقيادة الكرواتي إيجور توليتش برنامج إعداد خاص للاعبين خلال فترة التوقف الحالية يتضمن خوض 5 مباريات ودية استعدادا لاستئناف دورى المحترفين.

وادي دجلة يواجه الإسماعيلي

ويخوض وادى دجلة أولى مبارياته الودية أمام فريق سيلا أحد فرق محافظة الفيوم يوم الإثنين المقبل ثم يواجه الاتصالات يوم 31 مارس الجاري والإسماعيلى بالإسماعيلية في الأول من أبريل المقبل ومصر المقاصة يوم 7 أبريل ويختتم سلسلة مبارياته الودية بمواجهة العبور في الثامن من أبريل المقبل.

ويحتل وادى دجلة المركز الرابع في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 43 نقطة بفارق نقطة عن غزل المحلة صاحب المركز الثانى ويتبقي لوادي دجلة 4 مباريات مع طنطا والقنا وبتروجت وراية.

فريق لافيينا

وفي نادي لافيينا قرر الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد صلاح خوض 4 مباريات ودية خلال فترة التوقف الحالية تبدأ بمواجهة فريق البنك الأهلى غدا "الخميس" بالملعب الفرعى لإستاد القاهرة ثم يلتقى مع الترسانة يوم 28 مارس الجاري ثم يستضيف على ملعبه بترول أسيوط في الثامن من أبريل المقبل ويختتم مبارياته الودية بمواجهة مصر المقاصة.

ويحتل لافيينا المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعة الصعود بدوري المحترفين برصيد 43 نقطة بفارق نقطة واحدة عن غزل المحلة صاحب المركز الثانى ويتبقى لفريق لافيينا أربع مباريات مع السكة الحديد وحرس الحدود وغزل المحلة وطنطا.

غزل المحلة يهزم شبابه

وفي أولى مبارياته الودية فاز غزل المحلة علي فريق مواليد 2003 بالنادي بخمسة أهداف نظيفة سجل منها أحمد سالم ثلاثة أهداف “هاتريك” وسجل كل من عبد الرحمن عاطف وأحمد مجدي هدفا واحدا.