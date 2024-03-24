الطريق للأضواء.. بتروجت الأقرب ومنافسة ساخنة بين غزل المحلة ووادي دجلة ولافيينا والحدود

تستعد أندية مجموعة الصعود في دوري المحترفين لاستئناف المسابقة يوم 15 أبريل المقبل وسط منافسة ساخنة على الصعود للدوري الممتاز.

وتتبقي أربع جولات على نهاية دوري المحترفين ويعتبر فريق بتروجت بقيادة السيد عيد الأقرب لحجز بطاقة الصعود الأولى للدوري الممتاز ويتواجد في الصدارة برصيد 54 نقطة بفارق 11 نقطة عن فرق لافيينا وحرس الحدود ووادي دجلة التي تتساوي في المركز الثالث ويحتاج بتروجت لنقطتين فقط من مبارياته الأربع المتبقية للصعود للدوري الممتاز.

منافسة ساخنة بين خمسة أندية

المنافسة على المركزين الثاني والثالث تضم خمسة أندية هى غزل المحلة 44 نقطة ووادي دجلة ولافيينا وحرس الحدود ولكل منهم 43 نقطة والسكة الحديد 37 نقطة ويصعد الفريق صاحب المركز الثاني للدوري الممتاز مباشرة بينما يخوض الفريق صاحب المركز الثالث دورة رباعية مع الفرق الثلاث التي تصدرت مجموعات دوري القسم الثاني "ب".

فريق بتروجت

وتتساوي فرق طنطا وراية وبروكسي في رصيد 35 نقطة ومن ناحية الرقمية تملك الفرق الثلاث فرصة للمنافسة على المركز الثالث لكن الواقع يؤكد أن حظوظهم ليست كبيرة لأن أقصى رصيد يمكن أن يصل إليه طنطا أوراية أو بروكسي هو 47 نقطة وهو رصيد ليس من الصعب أن يصل إليه وادي دجلة أولافيينا أو حرس الحدود والفريق الوحيد الذي خرج من المنافسة رسميا هو القناة ورصيده 28 نقطة.

مواجهات حاسمة بين الكبار

وتشهد الجولات الأربع المتبقية مواجهات مباشرة بين الفرق التي تتنافس على الصعود للدوري الممتاز تبدأ بمباراتى حرس الحدود مع غزل المحلة ولافيينا مع السكة الحديد في الأسبوع السادس ثم حرس الحدود مع لافيينا في الأسبوع السابع وغزل المحلة مع لافيينا في الأسبوع الثامن.

غزل المحلة الذي يحتل المركز الثاني برصيد 44 نقطة تتبقي له أربع مباريات مع حرس الحدود وراية ولافيينا وبروكسي في حين سيلعب وادي دجلة مع طنطا والقناة بتروجت وراية.

وسيلعب لافيينا مع السكة الحديد وحرس الحدود وغزل المحلة وطنطا وسيلعب حرس الحدود مع غزل المحلة ولافيينا وطنطا والقناة وأخيرا سيلعب السكة الحديد مع لافيينا وطنطا والقناة وبتروجت.

نظريا المواجهات المتبقية هى الأسهل لفريق وادي دجلة لأنه لن يواجه سوى فريق واحد من فرق الصدارة وهو بتروجت الذي قد يحسم صعوده رسميا للدوري الممتاز في حالة فوزه أو تعادله مع راية في الجولة السادسة.

فريق حرس الحدود

في المقابل المباريات الأصعب ستكون من نصيب حرس الحدود ولافيينا وسيكون لترتيب المباريات أثر كبير في تحديد شكل المنافسة وعلى سبيل المثال في حالة عدم فوز السكة الحديد على لافيينا في الجولة السادسة سيبتعد عن المنافسة وفي الجولة السادسة أيضا سيلتقي حرس الحدود مع غزل المحلة والفائز سينعش أماله في الصعود للدوري الممتاز والتعادل سيكون في مصلحة وادي دجلة ولافيينا في حالة نجاحهما في الفوز على طنطا والسكة الحديد.