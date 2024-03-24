منافسة ساخنة على الفوز بلقب هداف دورى المحترفين وبامبا فى الصدارة

عندما يستأنف دوري المحترفين يوم 15 أبريل المقبل لن تكون هناك منافسة على الصعود للدوري الممتاز وتجنب الهبوط للقسم الثاني "ب" فقط لكن ستكون هناك منافسة مشتعلة على الفوز بلقب هداف دوري المحترفين بين تسعة لاعبين يتقدمهم إسماعيل بامبا مهاجم بتروجت متصدر قائمة الهدافين برصيد 12 هدفا بفارق هدفين عن حسام بركات مهاجم بروكسي وعلي حسين مهاجم وادي دجلة وبفارق ثلاثة أهداف عن محمود ممدوح مهاجم حرس الحدود.

ترتيب هدافي دوري المحترفين

1. السنغالي إسماعيل بامبا مهاجم بتروجت برصيد 12هدفا.

2. حسام بركات مهاجم بروكسي وعلي حسين مهاجم وادي دجلة ولكل منهما عشرة أهداف.

3. محمود ممدوح مهاجم حرس الحدود برصيد تسعة أهداف.

4. محمود دياسطي "وادي دجلة " ومحمد عصام "السكة الحديد" ومحمد عاطف "طنطا" وأحمد حسني "دكرنس" وحسام عرفات "أسوان" ولكل منهم سبعة أهداف.

5. سامح إبراهيم "بتروجت" والغاني نانا أنتوى "طنطا" وعمار شرف الدين "بروكسي" وحازم أبوسنة "لافيينا" وعمرو جمعة والغيني أبوبكر سيلا "راية" ولكل منهم ستة أهداف.

6. عبده يحيى "غزل المحلة" والغاني وينفول كوبينا ومصطفى سلطان "بتروجت" ومحمد النجيلي ومحمود أبوجودة "حرس الحدود" وأكرم عبد ربه "القناة ووادي دجلة" ولكل منهم خمسة أهداف.

7. الموريتاني أحمد سالم "لافيينا" ومحمود عبد العاطي "السكة الحديد" ومحمد بهاء "الاتصالات" ولكل منهم خمسة أهداف.

8. محمد عبد العاطي "وادي دجلة" ورجب مارو ومحمد جابر "غزل المحلة" وعمر عبد الشافي عسلية ومحمود الحلواني "لافيينا" وباسم عادل "السكة الحديد" وياسر زحلق "الاتصالات" وأحمد رأفت "المقاصة" ومحمد مجدي "أبوقير للأسمدة" ولكل منهم أربعة أهداف.

9. طه النادي وعمرو جمعة "راية " ومحمود تايسون "النصر للتعدين" ومحمد بهاء"الاتصالات" وعمرو مصطفى "غزل المحلة وراية" ولكل منهم أربعة أهداف.

10. أحمد رضا وأحمد الصعيدي"بتروجت" وتشارلز باسي "غزل المحلة" وأنيكور أوين "لافيينا" وموسى سيسياى "أسوان" وعبد الرحمن بودي "الاتصالات" ومحمود أجوجو وإبراهيم جلال وجون مباتشو "أبوقير للأسمدة" ويحيى زكريا ويوسف عطاي وكريم ببا "المقاصة" ومعتز إبراهيم "دكرنس" وأحمد خالد "بترول أسيوط" وناصر الفار ومحمود السيد وعمرو بركات وحسين الحسيني "مكادي" ولكل منهم ثلاثة أهداف.