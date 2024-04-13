السبت 13 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 13-4-2024 

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

 يهتم عشاق كرة القدم بالبحث عن مواعيد مباريات الدوريات والفرق المفضلة لهم سواء العالمية أو المحلية والافريقية للاستمتاع بمشاهدة المنافسات بيز فرقهم المفضلة.
 

ننشر في التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 13-4-2024  وفق الدوريات المقامة في الوقت الحالي العالمية والاوروبية.
 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

مباراة بورنموث ومانشستر يونايتد الساعة 18:30

مباراة نوتينجهام فورست وولفرهامبتون الساعة 16:00

مباراة برينتفورد وشيفيلد يونايتد الساعة 16:00

مباراة بيرنلي وبرايتون الساعة 16:00

مباراة مانشستر سيتي ولوتون تاون الساعة 16:00

مباراة نيوكاسل يونايتد وتوتنام هوتسبر الساعة 13:30

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

مبارا  قادش وبرشلونة الساعة 21:00

مباراة ريال مايوركا وريال مدريد الساعة 18:30

مباراة رايو فايكانو وخيتافي الساعة 16:15

مباراة أتليتكو مدريد وجيرونا الساعة 14:00


مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

مباراة بولونيا ومونزا الساعة 20:45

مباراة تورينو ويوفنتوس الساعة 18:00

مباراة ليتشي وإمبولي الساعة 15:00

مواعيد مباريات الدوري الألماني

مباراة شتوتجارت وآينتراخت فرانكفورت الساعة 18:30

مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ وبوروسيا دورتموند الساعة 15:30

مباراة بايرن ميونيخ وكولن الساعة 15:30

مباراة بوخوم وهايدنهايم الساعة 15:30

مباراة ماينتس 05 وهوفنهايم الساعة 15:30

مباراة لايبزج وفولفسبورج الساعة 15:30

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ستاد رين  وتولوز الساعة  21:00

مباراة ستراسبورج وستاد ريمسل الساعة 17:00

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي

مباراة إشتوريل بارايا وسبورتنج براجا الساعة 21:30

مباراة بورتو وفاماليساو الساعة  19:00

مباراة فيتوريا جيماريش وفارنزيى الساعة 16:30

مواعيد مباريات الأسبوع السادس لمجموعة الصعود في دوري المحترفين

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري المصري بعد مباريات أمس

 

مواعيد مباريات الدوري التركي

مباراة بشكتاش وسامسون سبور الساعة 18:00

مباراة أضنة ديمرسبور وقيصري سبور الساعة 18:00

مبارأنقرة جوتشو وغازي عنتاب الساعة 15:00

مباراة باشا وكونيا سبور الساعة 12:30

 

مواعيد مباريات الدوري الهولندي

مباراة ألمير سيتي وسبارتا روتردام الساعة 21:00

مباراة ألكمار وفالفيك الساعة 18:45

مباراة إيندهوفن وفيتيس الساعة  16:30

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي | الدرجة الأولى

مباراة برمنجام سيتي وكوفنتري سيتي الساعة16:00

مباراة بريستول سيتي وهدرسفيلد تاون الساعة 16:00

مباراة هال سيتي وكوينز بارك رينجرز الساعة 16:00

مباراة إبسويتش تاون وميدلسبره الساعة 16:00

مباراة ميلوول وكارديف سيتي الساعة 16:00

مباراة بريستون ونورويتش سيتي الساعة 16:00

مباراة شيفيلد وينزداي وستوك سيتي الساعة 16:00

مباراة ساوثامبتون وواتفورد الساعة 16:00

مباراة سوانزي سيتي وروثيرام يونايتد الساعة  16:00

مباراة وست بروميتش ألبيون زسندرلاند الساعة 16:00

مباراة ليدز يونايتد وبلاكبرن الساعة 13:30

 

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مواعيد مباريات اليوم الخميس 11- 4 - 2024 والقنوات الناقلة

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شوبير يستنكر مقاطعة جماهير الأهلى حضور مباريات الفريق

مواعيد مباريات مواعيد مباريات اليوم الدوري الإنجليزي الممتاز السبت مواعيد مباريات الدوري الإسباني مواعيد مباريات الدوري الإيطالي مواعيد مباريات الدوري الألماني

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