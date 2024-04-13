جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 13-4-2024
يهتم عشاق كرة القدم بالبحث عن مواعيد مباريات الدوريات والفرق المفضلة لهم سواء العالمية أو المحلية والافريقية للاستمتاع بمشاهدة المنافسات بيز فرقهم المفضلة.
ننشر في التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 13-4-2024 وفق الدوريات المقامة في الوقت الحالي العالمية والاوروبية.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز
مباراة بورنموث ومانشستر يونايتد الساعة 18:30
مباراة نوتينجهام فورست وولفرهامبتون الساعة 16:00
مباراة برينتفورد وشيفيلد يونايتد الساعة 16:00
مباراة بيرنلي وبرايتون الساعة 16:00
مباراة مانشستر سيتي ولوتون تاون الساعة 16:00
مباراة نيوكاسل يونايتد وتوتنام هوتسبر الساعة 13:30
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
مبارا قادش وبرشلونة الساعة 21:00
مباراة ريال مايوركا وريال مدريد الساعة 18:30
مباراة رايو فايكانو وخيتافي الساعة 16:15
مباراة أتليتكو مدريد وجيرونا الساعة 14:00
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
مباراة بولونيا ومونزا الساعة 20:45
مباراة تورينو ويوفنتوس الساعة 18:00
مباراة ليتشي وإمبولي الساعة 15:00
مواعيد مباريات الدوري الألماني
مباراة شتوتجارت وآينتراخت فرانكفورت الساعة 18:30
مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ وبوروسيا دورتموند الساعة 15:30
مباراة بايرن ميونيخ وكولن الساعة 15:30
مباراة بوخوم وهايدنهايم الساعة 15:30
مباراة ماينتس 05 وهوفنهايم الساعة 15:30
مباراة لايبزج وفولفسبورج الساعة 15:30
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
ستاد رين وتولوز الساعة 21:00
مباراة ستراسبورج وستاد ريمسل الساعة 17:00
مواعيد مباريات الدوري البرتغالي
مباراة إشتوريل بارايا وسبورتنج براجا الساعة 21:30
مباراة بورتو وفاماليساو الساعة 19:00
مباراة فيتوريا جيماريش وفارنزيى الساعة 16:30
مواعيد مباريات الدوري التركي
مباراة بشكتاش وسامسون سبور الساعة 18:00
مباراة أضنة ديمرسبور وقيصري سبور الساعة 18:00
مبارأنقرة جوتشو وغازي عنتاب الساعة 15:00
مباراة باشا وكونيا سبور الساعة 12:30
مواعيد مباريات الدوري الهولندي
مباراة ألمير سيتي وسبارتا روتردام الساعة 21:00
مباراة ألكمار وفالفيك الساعة 18:45
مباراة إيندهوفن وفيتيس الساعة 16:30
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي | الدرجة الأولى
مباراة برمنجام سيتي وكوفنتري سيتي الساعة16:00
مباراة بريستول سيتي وهدرسفيلد تاون الساعة 16:00
مباراة هال سيتي وكوينز بارك رينجرز الساعة 16:00
مباراة إبسويتش تاون وميدلسبره الساعة 16:00
مباراة ميلوول وكارديف سيتي الساعة 16:00
مباراة بريستون ونورويتش سيتي الساعة 16:00
مباراة شيفيلد وينزداي وستوك سيتي الساعة 16:00
مباراة ساوثامبتون وواتفورد الساعة 16:00
مباراة سوانزي سيتي وروثيرام يونايتد الساعة 16:00
مباراة وست بروميتش ألبيون زسندرلاند الساعة 16:00
مباراة ليدز يونايتد وبلاكبرن الساعة 13:30