مواعيد مباريات اليوم الخميس 11-4-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة ليفربول ضد أتالانتا في الدوري الأوروبي، بالإضافة إلى مباراة الأهلي ضد زد إف سي، وكذلك مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري في دوري نايل، بجانب مباراة الاتحاد ضد الهلال في كأس السوبر السعودي.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

جاءت مواعيد مباريات اليوم الخميس 11-4-2024 في دوري نايل "الدوري المصري" والقنوات الناقلة كما يلي:-

- مباراة المصري البورسعيدي ضد مودرن فيوتشر: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة ON Time Sports

- مباراة زد إف سي ضد الأهلي: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports

- مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports

مواعيد مباريات اليوم في كأس السوبر السعودي والقنوات الناقلة

- مباراة الاتحاد ضد الهلال: في الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة SSC1 HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

- مبرااة ميلان ضد روما: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة ليفربول ضد أتالانتا: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة باير ليفركوزن ضد وست هام يونايتد: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2

- مباراة بنفيكا ضد مارسيليا: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

- مباراة أولمبياكوس ضد فناربخشة: في الساعة السابعة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5

- مباراة فيكتوريا بلزن ضد فيورنتينا: في الساعة السابعة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 8

- مباراة كلوب بروج ضد باوك سالونيكا: في تمام الساعة التاسعة مساءً.

- مباراة أستون فيلا ضد ليل: في تمام الساعة التاسعة مساءً.

مواعيد مباريات الأهلي القادمة في دوري نايل

يلتقي فريق الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، نظيره زد، على إستاد "السلام"، ضمن منافسات بطولة دوري نايل "الدوري المصري".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي القادمة أمام زد في دوري نايل، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة في دوري نايل

يلتقي فريق الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، نظيره الاتحاد السكندري، على إستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات بطولة دوري نايل "الدوري المصري".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك القادمة أمام الاتحاد السكندري في دوري نايل، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.